明起天氣多變！吳德榮：下週四氣溫驟降且降雨明顯

氣象專家吳德榮發文表示，明天開始天氣多變，下週四、五（23、24日）有鋒面及「極地大陸冷氣團」快速南下，氣溫驟降且有明顯降雨！（資料照，記者方賓照攝）

2017-02-17 08:53

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，今天（17日）各地多為晴到多雲，只有台東偶有零星降雨，西半部日夜溫差達10度。氣象專家吳德榮今發文指出，明天開始天氣多變，至下週四、五（23、24日）有鋒面及「極地大陸冷氣團」快速南下，氣溫驟降且有明顯降雨，提醒民眾要注意！

吳德榮表示，根據歐洲中期預報中心（ECMWF）模式的模擬，下週四這波南下冷空氣，已相當接近氣象局定義的「強烈大陸冷氣團」（台北市≦12度，空曠地區10度左右）的強度，機率相對較高。不過由於科技的限制，無法避免第7、8天的模擬，會有誤差，將來模式是否會把強度稍調弱成「大陸冷氣團」、或略調強而接近「寒流」強度，都有可能。

吳德榮說，最新歐洲中期預報中心模式的模擬顯示，北部明日起冷暖交替頻仍，週期很短。明日至週（19）日清晨，北部白天轉涼，迎風面有一些局部短暫雨的機率。週日上午起至下週一（20日）氣溫又大幅回升。下週二（21日）另一小股東北風南下，北台灣再轉涼；迎風面有短暫雨的機率。下週三（22日）轉東南至偏南風，氣溫又大幅回升，但水氣增多、容易起霧，也可能有零星降雨。下週四、五鋒面及「極地大陸冷氣團」快速南下，強度相當強，氣溫驟降又有明顯降雨。