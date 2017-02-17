02/17 各報重點新聞一覽

2017-02-17 06:26

自由時報

反年金改革// 陳庚金喊能撈則撈 胡志強叫好

蔡政府決心推動年金改革，儘管民調顯示獲得多數民意支持，但仍引來全國公教軍警暨退休人員聯合總會強烈反彈，昨日會員大會上，曾任行政院人事行政局長的國民黨中評會主席團主席陳庚金竟帶頭高喊推翻政府，甚至呼籲現職軍公教「能撈就撈」、「能混就混」，「大家來拖垮這個政府」，獲台下熱烈迴響；主持會議的總會長、國民黨副主席胡志強也稱讚陳：「講得真是有模有樣，充滿情感和意義呀！」

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白肉雞除外 家禽今起禁宰禁運7天

會禽傳人、致死率高的禽流感H5N6病毒已蔓延五縣市，中央災害應變中心宣布全國家禽禁宰禁運七天。今日凌晨零點到二月廿四日凌晨、家禽禁止運輸移動；今天中午十二點到廿四日中午禁宰。不過室內飼養的白肉雞、一日齡的雛禽及有經消毒的禽蛋不在此限。

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AIT內湖新大樓 將設陸戰隊之家

美國在台協會（ＡＩＴ）前台北辦事處處長楊甦棣今天表示，美國總統川普在軍售上需要提供台灣取得新一代戰機、低調地協助台灣的潛艦計劃，並提升台灣的飛彈防空系統。他並提到，未來新的ＡＩＴ建立了陸戰隊之家，這是他任內爭取的，相信川普政府任內，美台關係仍會得到跨黨派支持繼續發展。

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蘋果日報

雞鴨鵝禁宰運7天

禽流感疫情延燒，國內甚至首度出現H5N6病毒。為防止疫情擴散，農委會昨宣布即起至24日，除室內飼養且直送屠宰場的白肉雞，全國其餘家禽禁宰禁運7天，禁令天數創新高，這段期間將買不到生鮮土雞，連同水禽價格恐調漲，已有餐飲業者規劃暫時停賣雞、鴨餐點，雞肉攤商則大罵：「快要吃土了！」

本土政論先驅 汪笨湖63歲辭世

曾患大腸癌的作家、政論名嘴汪笨湖，因罹患「骨髓化生不良症候群」，去年12月到成大醫院住院治療，昨上午病逝，家屬隨侍在側，享壽63歲。汪本土意識鮮明，更是本土政論節目先驅，府院和與其交好的前總統李登輝、陳水扁都表哀悼；扁更透過兒子陳致中代表示：「霧夜黑牢雪中送炭之恩，我不會忘懷。」相當難過。

聯合報

辜嚴倬雲：面對政府圍攻 我要為婦聯會喊冤

民進黨政府追查國民黨及其附隨組織不當黨產，「婦聯會」成為標的之一。婦聯會主委辜嚴倬雲昨天接受本報獨家專訪強調，從最早發起捐資興建國軍眷舍，婦聯會工作就是照顧貧病殘障、孤苦無依、需要幫助的老百姓，如今卻面對政府圍攻，她要為婦聯會「喊冤」，而且是「冤枉透了！」

禽流感應變機制…全國家禽今起禁宰、禁運7天

禽流感疫情延燒，農委會昨天宣布，自今天零時起至廿四日零時，全國家禽禁止移動七天；自今天中午十二時起至廿四日中午十二時，全國家禽屠宰場休宰七天。室內飼養且直接送到屠宰場屠宰的白肉雞，以及一日齡的雛禽，以及經過洗選或熏蒸的雞蛋，並附上獸醫開立證明書者，仍可上市。這也創下台灣史上最長的禁宰禁運限令。

中國時報

今起急急防疫令 全台家禽 禁宰、禁運7天

H5N6禽流感延燒全台5縣市昨又新增4確診案例，逼迫農委會祭出重招防疫，今日零時起全國禽隻禁運7天、中午12時起禁宰7天，但室內飼養直接送往屠宰場的白肉雞，及1日齡的雛禽不在此限，蛋品經過洗選等消毒，並附獸醫證明，也可輸運販售；期間養禽業必須繼續飼養，一旦發病就通報撲殺，盼能根除病毒。

各國使節讚機捷 為台形象加分

桃園市政府昨日邀請駐台使節及代表試乘桃園機場捷運，他們搭乘後稱讚機捷運行平順，沿途風景優美，能讓國外旅客留下良好印象。市長鄭文燦強調，機捷通車後還會進行桃園捷運路網的建設，將結合「亞洲．矽谷計畫」及航空城計畫，打造桃園成為產業發達、生活便利的城市。