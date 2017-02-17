陽光露臉高溫可達28度 明北台灣轉涼！

中央氣象局指出，今天（17日）各地晴到多雲，只有台東偶有零星降雨。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-02-17 06:34

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（17日）各地晴到多雲，只有台東偶有零星降雨。溫度方面，白天在陽光加熱下氣溫明顯上升，西半部日夜溫差達10度，氣象局提醒民眾留意日夜溫度變化增添衣物。

氣象局表示，今天清晨西半部空曠地區在輻射冷卻效應下，低溫只有13、14度，其他地方的低溫則在15到18度間，白天隨著太陽露臉，氣溫會有明顯的上升，各地高溫大多可來到25至28度，部分雲多的地方會略低1、2度，西半部的日夜溫差有10度之多。天氣方面，各地大多晴到多雲，台東雲量略多偶有零星降雨。

氣象局預估，週六（18日）東北季風稍增強，迎風面降雨機率提高，東半部地區及北部山區將轉為有局部短暫雨的天氣，至於中南部地區則維持多雲到晴的天氣。溫度方面，各地清晨約15到18度，部分西半部空曠地區只有14度左右，白天北台灣轉涼，高溫約21度，花東高溫約24、25度，中南部較不受影響。

氣象局指出，下週日（19日）東北季風減弱，風向轉為東南風，各地又回復到舒適溫暖的天氣型態，西半部高溫達25度以上，東半部約23到25度，週日下半天到下週一（20日）白天水氣減少，剩下東半部地區有局部短暫雨。

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空氣品質方面，今天中部及雲嘉南地區為紅色警示（對所有族群不健康），高屏地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 15 ~ 27 14 ~ 27 18 ~ 29 15 ~ 27

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今日各地紫外線多為高量級。（取自氣象局網站）