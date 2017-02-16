網路賣家小心了！國稅局4月起大查稅
2017-02-16 23:30
〔即時新聞／綜合報導〕台灣網購盛行，沒有資金的人也能開店做生意，但最近可要注意了，國稅局表示4月起將進行網路交易大查稅。
綜合媒體報導，國稅局4月1日起將進行網路交易查稅，不論是在購物平台還是社群媒體、通訊軟體上販售商品，每月營業額達8萬或銷售勞務達4萬元就須辦理營業登記，課徵稅率為1%營業稅；若每月營業額超過20萬，就須開立統一發票，並繳納5%營業稅。
國稅局表示，3月起開始進行網路交易輔導，業者可以自行檢查有無短漏報銷售額、稅籍登記或漏開統一發票，若有可儘速補報補繳，避免受罰。
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