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可惡！竹縣湖口郊區 遭人丟棄數百隻死雞

2017-02-16  23:17

［記者廖雪茹／新竹報導］真是可惡！國內禽流感疫情擴散，新竹縣湖口鄉羊喜窩段旁邊坡，今天卻被人發現遭丟棄大量死雞；縣府農業處表示，目測初估約400到500隻，已緊急採集檢體送驗，以確認是否有禽流感病毒。

縣府表示，環保局今天接獲民眾通報，湖口往來新埔的產業道路旁，被人丟棄大量死雞；因國內正值禽流感疫情肆虐，環局隨即會知家畜疾病防治所派員到場。死雞裝在數十個飼料袋內，已散發惡臭，研判已死亡多日，數量初估約有4、500隻。

農業處表示，下午除緊急派員到場環境消毒，也採集死雞檢體，於晚上6點寄送淡水家畜試驗所檢驗，報告預計最快2天後即可出爐，將確認是否有禽流感病毒。

家畜所已向轄區派出所報案，請警方協助揪出濫倒元兇。農業處同時也將向轄內家畜業者宣導，做好自我管理及防疫措施，共同防範禽流感。環保局將儘快協調地方協助清除死雞。

縣府表示，湖口鄉羊喜窩段產業道路平日人車少，這次竟成為不肖業者亂丟死雞的去處，行經即可看到，十分囂張。去年新豐鄉濱海也曾發現遭亂丟死雞，所幸檢驗結果不是禽流感。

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  • 國內禽流疫情擴散，新竹縣湖口鄉羊喜窩段旁邊坡，今天卻被人發現遭丟棄大量死雞，初估約400到500隻。（新竹縣政府提供）

    國內禽流疫情擴散，新竹縣湖口鄉羊喜窩段旁邊坡，今天卻被人發現遭丟棄大量死雞，初估約400到500隻。（新竹縣政府提供）

  • 新竹縣農業處今天已採集死雞檢體，送淡水家畜試驗所檢驗，將確認是否有禽流感病毒。（新竹縣政府提供）

    新竹縣農業處今天已採集死雞檢體，送淡水家畜試驗所檢驗，將確認是否有禽流感病毒。（新竹縣政府提供）

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