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桃園復興台七線山林火警 黑鷹直升機灑水助滅火

復興台七線山林火警，火勢延燒猛烈。（記者李容萍翻攝）

2017-02-16  22:59

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區台七線19.5公里處的原住民保留地，今天上午10點許發生山林火警，由於火勢在風勢助長下往兩側及山頂延燒，燃燒面積約3公頃，適逢天乾物燥，火勢延燒猛烈，消防局連絡空勤總隊出動2架黑鷹直升機接力來回52架次，共灑水104噸協助灌救，下午近5點控制火勢，到晚上6點才撲滅火勢，並於晚上6點31分完成殘火處理。

消防局指出，此山林火警燃燒面積約3公頃，消防車水線無法佈達，光靠消防人員持火把徒步進入搶救，因搶救困難申請空勤總隊支援，大溪警分局調派員警在台七線進行戒護和交管，所幸火災並無造成人員傷亡，起火原因有待鑑定調查。

過程中，第一架黑鷹直升機於上午11點15分起飛，共執行灑水灌救36架次、72噸水，第二架黑鷹直升機於下午1點50分起飛，共執行灑水灌救16架次、32噸水。

復興台七線山林火警，消防人員徒步救火不易。

復興台七線山林火警，火勢延燒猛烈。（記者李容萍翻攝）

復興台七線山林火警，火勢延燒猛烈。黑鷹直升機灑水104噸助滅火。（記者李容萍翻攝）

復興台七線山林火警，火勢延燒猛烈。（記者李容萍翻攝）

復興台七線山林火警，火勢延燒猛烈。（記者李容萍翻攝）

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