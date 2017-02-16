| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
巴基斯坦清真寺遭IS炸彈客攻擊 至少45人死
 首頁 > 生活

Apple WWDC 6月5日聖荷西登場

2017-02-16  22:49

〔記者陳炳宏／台北報導〕Apple今日宣佈，第28屆全球開發人員大會 （WWDC） 將在6月5日，於美國加州聖荷西的 McEnery Convention Center舉行，該會議中心距離Apple Cupertino新總部僅數分鐘車程，屆時Apple將發表新版iOS（iOS 11）、WatchOS（WatchOS 4）、MacOS等，全球開發人員將有機會與超過 1000名Apple原廠工程師面對面討論最新的Apple開發技術。

Apple表示，6月5日開始的大會，將鼓勵各行各業的開發人員，將他們的熱情轉化成未來下一個全新的創新，提供消費者每天透過 iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV及Mac所使用的app。

Apple指出，每年WWDC舉辦期間，來自世界各地的近萬名開發人員，都會前來了解Apple的新平台技術，內容涵蓋了Swift程式語言，與SiriKit、HomeKit及HealthKit等的新開發介面API，以及CarPlay等技術。

開發人員將有機會於今年春季索取門票，其中大會主題演講，將透過Apple開發人員網站 （developer.apple.com/wwdc） 與 iPhone、iPad 及 Apple TV 的WWDC app進行現場網路直播。

廣告
  • Apple今日宣佈，第28屆全球開發人員大會 （WWDC） 將在6月5日，於美國加州聖荷西的 McEnery Convention Center舉行。（翻攝網路）

    Apple今日宣佈，第28屆全球開發人員大會 （WWDC） 將在6月5日，於美國加州聖荷西的 McEnery Convention Center舉行。（翻攝網路）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： WWDC 蘋果
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：Apple WWDC 6月5日聖荷西登場


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月17日‧星期五‧丁酉年正月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.