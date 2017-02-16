Apple WWDC 6月5日聖荷西登場
2017-02-16 22:49
〔記者陳炳宏／台北報導〕Apple今日宣佈，第28屆全球開發人員大會 （WWDC） 將在6月5日，於美國加州聖荷西的 McEnery Convention Center舉行，該會議中心距離Apple Cupertino新總部僅數分鐘車程，屆時Apple將發表新版iOS（iOS 11）、WatchOS（WatchOS 4）、MacOS等，全球開發人員將有機會與超過 1000名Apple原廠工程師面對面討論最新的Apple開發技術。
Apple表示，6月5日開始的大會，將鼓勵各行各業的開發人員，將他們的熱情轉化成未來下一個全新的創新，提供消費者每天透過 iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV及Mac所使用的app。
Apple指出，每年WWDC舉辦期間，來自世界各地的近萬名開發人員，都會前來了解Apple的新平台技術，內容涵蓋了Swift程式語言，與SiriKit、HomeKit及HealthKit等的新開發介面API，以及CarPlay等技術。
開發人員將有機會於今年春季索取門票，其中大會主題演講，將透過Apple開發人員網站 （developer.apple.com/wwdc） 與 iPhone、iPad 及 Apple TV 的WWDC app進行現場網路直播。
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