泰豐大火19萬條輪胎碳渣仍未清 里民火大了
2017-02-16 23:11
泰豐輪胎大火過後1個月，19萬條輪胎燒毀後的廢棄碳渣還在現場並未清理。（記者李容萍攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區泰豐輪胎1月17日發生大火如今屆滿一個月，當時大火燒了14個小時，計有19萬條輪胎成品焚燒，造成嚴重空污，桃園市議員梁為超今天與德義里里長楊建雲辦公處合開「泰豐輪胎火災後環境污染改善協調會」，100多位里民到場參加，對於廠內滿目瘡痍的廢棄碳渣迄今仍未打包運走，里民砲聲隆隆。
對此，泰豐輪胎公司行政處處長張家源說明現場碳渣必須等環保署檢測報告確定不含戴奧辛或其他毒物後，才能向申請開始清運，為避免粉塵再向外擴散，4天內會先集中縮小碳渣的範圍，加上水線，且以太空包密封，避免二次污染外，公司會繼續提供口罩、清潔劑給有需要里民；市府環保局主任祕書黃世昌也說，會督促泰豐早日還給里民一個清淨家園。
梁為超表示，這場大火過後留下的廢棄碳渣遲未清理，並且持續擴散出粉塵，造成周遭里民家中每天都還是有清不完的黑色灰燼，不勝其擾，召開協調會希望泰豐輪胎早日解決里民的困擾。
里民也說，這一個月來，這些粉塵嚴重污染了居家環境，只要在家裡多走幾步，腳底就會沾上黑色的粉塵，往牆上一摸，手掌也瞬間變成黑色，令人害怕，更擔心吸入過多粉塵會誘發疾病、影響身體健康，他們要求泰豐輪胎必須遷廠，同時負起賠償居家清洗、里民健康的責任，並希望儘速召開第二場針對健康、居家賠償的協調會，還給里民一個公道。
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