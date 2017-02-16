善化高中新住民之子方天志 學測總級分達前標

2017-02-16 22:10

［記者劉婉君／台南報導］大學學測成績公佈，善化高中新住民之子方天志發揮應有實力，總級分達到前標55級分，在校成績則為校排名前2%，喜愛數理的他，第一志願希望進入中山大學機械與機電工程學系；同班的楊佳蓁60級分，校排前1%，則希望挑戰台大公共衛生，兩人均表示將根據擅長科目選擇科系。另外，大灣高中有近8成應屆考生達到均標，超過5成學生跨越國立大學錄取級分門檻標準。

方天志的母親為印尼籍，他說，小時候媽媽無法指導他做功課，他會在學校或安親班把功課做完，遇到問題也會問老師，從小養成自動自發讀書的習慣。

方天志的阿公從事建築業，他最喜歡聽阿公講蓋房子的故事，也因此愛上傳統建築，更夢想著自己有朝一日也能和阿公一樣擁有蓋房子的技能，為此，國中畢業後，他曾想選擇技職學校，但因無法進入心目中的第一志願，轉而就讀高中，進入善化高中後，在老師的指導下，也對數理科目更加有信心。