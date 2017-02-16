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退休校長好有愛 偏鄉小學辦音樂會

「藝啟芬享」藝文列車到墾丁國小。（記者蔡宗憲攝）

2017-02-16  21:07

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣退休校長王麗芬所主持的「藝啟芬享」藝文列車，三年來巡迴偏鄉校園，已舉辦了280場藝文講座，昨天到訪國境之南墾丁國小，讓孩子們享受難得的兩小時音樂饗宴。

從瑪莉歐、龍貓、小美人魚等卡通歌曲，到國境之南、無樂不作等流行歌曲，透過「米豆遊唱團」小傅與大海、「長笛音樂家」林千琪及「低音管音樂家」王千庭等音樂家的詮釋，孩子們從靜靜聆聽到手舞足蹈，展現音樂的神奇力量。

邁入第4年「藝啟芬享」藝文列車，列車長王麗芬首度選擇屏東最南端的墾丁國小，她說，已經跑遍屏東縣33個鄉鎮，期待未來繼續堅持，秉持初衷，讓這份對藝文的熱情與能量，觸動更多親師生，扎根偏鄉的藝文教育。

墾丁國小校長黎毓輝表示，「藝啟芬享」列車將演藝廳規格的藝文饗宴，帶進校園內與孩子分享，尤其偏鄉學校少有機會聆聽專業演奏，光低音管跟木箱鼓就讓孩子直呼神奇，希望未來有機會邀請更多藝文展演到偏鄉小校分享。

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  • 「藝啟芬享」藝文列車到墾丁國小。（記者蔡宗憲攝）

    「藝啟芬享」藝文列車到墾丁國小。（記者蔡宗憲攝）

  • 「藝啟芬享」藝文列車到墾丁國小。（記者蔡宗憲攝）

    「藝啟芬享」藝文列車到墾丁國小。（記者蔡宗憲攝）

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