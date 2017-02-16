百歲老松遭毒死 居民辦追悼會
2017-02-16 21:14
花蓮縣政府列管288百年老松遭人毒死，支解移除，居民今晚舉行追悼會並擺上蠟燭。（記者王錦義攝）
〔記者王錦義／花蓮報導〕位於私人土地、花蓮縣政府列管288百年老松，去年9月遭人蓄意灌酸、環狀剝皮致死，在縣府解除列管後，今早被支解移除；花蓮保護老樹聯盟、附近居民今日晚間前往被連根拔起的老松所在地，舉辦追悼會，居民攜帶蠟燭及小花到現場表達心中不捨與感念，附近居民難過的說：「希望讓更多人知道，不該如此對待這位松樹老爺爺。」
地上擺滿著小蠟燭及鮮花束，一旁是松樹的殘骸斷肢以及老樹的288名牌，民眾自發性前往集結，許多家長帶著小朋友，一同蹲坐在地上默禱，有些人拿了些與樹枝殘骸難過的說要作紀念，同時也擔憂的討論其他棵老樹的命運。
黑潮海洋基金會志工賴威任說，「實體老樹雖然消失了，然而承載眾多花蓮人美好回憶的老樹不會消失」，「希望這棵老樹不是白白犧牲，能在這次事件中得到教訓。」
花蓮保護老樹聯盟強調，縣府相關部門應儘快公布地主移植計畫書及花蓮縣樹木保護委員會審查會議紀錄，地主及花蓮縣政府都對此案始末發表說明，但雙方說法南轅北轍，呼籲依據政府資訊公開法，公布相關資料，讓花蓮人了解事件始末，同時作為未來保護老樹的經驗。
聯盟成員張淑貞說，目前最重要的工作之一，就是修訂更完備的「花蓮縣樹木保護自治條例」，民間團體將邀集專家學者集思訂定民間版的「花蓮縣樹木保護自治條例」，將「除了罰鍰尚須以核發建築執照與否要求地主恢復原狀」、「列管老樹所在公有土地禁止標售」、「私有地列管老樹為公共財，移除老樹應召開公聽會」、「罰鍰金額應以土地價值達比例原則」等精神納入，同時尋求關心老樹議題的議員支持提案通過，以避免本案例成為破窗效應，誘使其他人仿效。
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