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八里輕軌計畫檢討中 今年送可行性評估

八里輕軌原定行經博物館路，其中一站點鄰近十三行博物館。（記者葉冠妤攝）

2017-02-16  21:20

〔記者葉冠妤／新北報導〕淡江大橋最重要的主橋段工程日前二度流標，新北市八里地方欣欣期盼的八里輕軌，因部分路段與淡江大橋共構，不禁讓地方擔憂是否跟著「難產」，新北市捷運工程局表示，八里輕軌計畫目前正在期末檢討階段，預計今年度上半年就會將可行性評估送往中央審定，規劃時程不受影響。

捷運局綜合規畫科長梁俐霜指出，八里輕軌原定規劃總長5.1公里、4座站點，路線起於淡水漁人碼頭觀海路南側公園用地，可與淡海輕軌藍海線B06站銜接轉乘，沿沙崙路往南，與淡江大橋共構橫跨淡水河至八里，由高架轉換平面型式，隨後轉往博物館路，沿線行經文化公園、十三行博物館，終點站到商港三路。

因八里在地對原本路線有意見，認為現規劃路線除十三行博物館以外，其他站點周遭人煙稀少，希望輕軌路線往南向調整，改行經八里市區最繁華的老街區中山路，將人潮帶往老街；議員鄭戴麗香也提議後續若二期工程，應把輕軌拉到八里左岸，作為觀光列車，八里區長莊茂坤則說，有聽聞靠近關渡橋一帶的龍形地區居民抱怨，輕軌漏掉龍形地區直接進到市區。

經捷運局評估，因中山路路面狹窄，沿途都是房舍，沒有多餘空間再設置輕軌軌道，捷運局目前傾向維持原方案，較靠近北端台北港，以博物館路、商港三路為行經路廊。

不過，考量商港路周邊人車、商家聚集，梁俐霜說目前正研議延伸輕軌長度，增加一至兩個站點，原本終點在商港三路上，擬往南彎越過台六64線，到商港一路上設站，增加周邊效益，增加後的輕軌路線近6公里。

梁俐霜表示，捷運局初估八里輕軌平日往八里運量約1萬5千人，往淡水方向運量1萬7千人，假日往淡水運量則可達1萬9千人，因與淡海輕軌銜接，往後遊客往返八里、淡水遊玩的交通更便利。

對於地方憂心八里輕軌受淡江大橋工程一再流標影響，梁俐霜解釋，捷運局目前正在進行期末檢討報告，納入鄉親意見，預計今年上半年就會將可行性評估報告送往中央審核。梁俐霜也強調，淡江大橋確定會蓋，且橋面與輕軌共構的設計也確定，「所以有機會！」只是因需通過層層審核，預計最快還要10年才能完工。

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