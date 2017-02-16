八里輕軌計畫檢討中 今年送可行性評估
八里輕軌原定行經博物館路，其中一站點鄰近十三行博物館。（記者葉冠妤攝）
〔記者葉冠妤／新北報導〕淡江大橋最重要的主橋段工程日前二度流標，新北市八里地方欣欣期盼的八里輕軌，因部分路段與淡江大橋共構，不禁讓地方擔憂是否跟著「難產」，新北市捷運工程局表示，八里輕軌計畫目前正在期末檢討階段，預計今年度上半年就會將可行性評估送往中央審定，規劃時程不受影響。
捷運局綜合規畫科長梁俐霜指出，八里輕軌原定規劃總長5.1公里、4座站點，路線起於淡水漁人碼頭觀海路南側公園用地，可與淡海輕軌藍海線B06站銜接轉乘，沿沙崙路往南，與淡江大橋共構橫跨淡水河至八里，由高架轉換平面型式，隨後轉往博物館路，沿線行經文化公園、十三行博物館，終點站到商港三路。
因八里在地對原本路線有意見，認為現規劃路線除十三行博物館以外，其他站點周遭人煙稀少，希望輕軌路線往南向調整，改行經八里市區最繁華的老街區中山路，將人潮帶往老街；議員鄭戴麗香也提議後續若二期工程，應把輕軌拉到八里左岸，作為觀光列車，八里區長莊茂坤則說，有聽聞靠近關渡橋一帶的龍形地區居民抱怨，輕軌漏掉龍形地區直接進到市區。
經捷運局評估，因中山路路面狹窄，沿途都是房舍，沒有多餘空間再設置輕軌軌道，捷運局目前傾向維持原方案，較靠近北端台北港，以博物館路、商港三路為行經路廊。
不過，考量商港路周邊人車、商家聚集，梁俐霜說目前正研議延伸輕軌長度，增加一至兩個站點，原本終點在商港三路上，擬往南彎越過台六64線，到商港一路上設站，增加周邊效益，增加後的輕軌路線近6公里。
梁俐霜表示，捷運局初估八里輕軌平日往八里運量約1萬5千人，往淡水方向運量1萬7千人，假日往淡水運量則可達1萬9千人，因與淡海輕軌銜接，往後遊客往返八里、淡水遊玩的交通更便利。
對於地方憂心八里輕軌受淡江大橋工程一再流標影響，梁俐霜解釋，捷運局目前正在進行期末檢討報告，納入鄉親意見，預計今年上半年就會將可行性評估報告送往中央審核。梁俐霜也強調，淡江大橋確定會蓋，且橋面與輕軌共構的設計也確定，「所以有機會！」只是因需通過層層審核，預計最快還要10年才能完工。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 「百萬小學堂」小西瓜學測74級分 想當中醫師
- 汪笨湖病逝 昨上午拔管自主呼吸1天 如迴光返照
- 騎士撞飛闖紅燈行人 兩人都吃違規罰單
- 募集植物人紙尿布 創世徵愛心藥局提供認捐服務
- 豪宅農舍房屋稅怎課？宜縣議長：調高建築單價課稅
- 身家20億港星驚傳退化嚴重 下樓需靠輪椅代步
- 放學時還熱情道別 嘉義高中生昨晚上吊
- 經典賽》荷教頭認為南韓威脅最大 不想看到吳昇桓投球
- 防暗殺重演 南韓加強脫北人士維安
- 中職》朱元勤、鄭鎧文砲打自己人 廖文揚挨2轟吞敗
- 2017日內瓦錶展專輯8：陀飛輪競技3
- 憂于美人被黑 藍心湄罵她解尷尬
- 美防長：美對北約投入視盟邦國防費而定
- 媽寶被搜出毒咖啡包 母嗆警：上面有寫他名字嗎？
- 《母貓》揭日本應召女真實地獄 SM野戰性愛鏡頭不打碼
- 視同駐外使館？楊甦棣：美將派陸戰隊駐守AIT
- 指鄭永金「搓湯圓」遭判刑 竹縣長邱鏡淳更審改無罪
- MLB》美媒驚爆 陳偉殷老闆將任美國駐法大使
- 檢約談周繼弘、黃河清
- 昇恆昌挺新南向 打造台灣深度之旅
- 德化工廠硫酸外洩瀰漫城市 150人就醫
- 黃心娣愛美學瑜伽 笑簡宏霖不軟Q
- 日台交流協會派員 高中駐點教日文
- NBA》甜瓜遞補明星賽 詹皇：耶！我不是最老的了
- 強國偷腥歌手再道歉 願為在乎的人下跪
- Loewe春夏 輕鬆舒適
- 軍用直升機迷航 竟停在高速公路問路！
- 英國金融時報：川普開徵邊境稅 亞洲國家首當其衝
- 鍾承翰憶亡父 腿軟哭倒曾沛慈肩上
- 飼老鼠咬布袋！女職員作假帳4年A走270多萬
- 公用事業發票中獎 將可直接郵局領
- 自由談》大臣除了一張嘴
- 修杰楷合體凱蒂貓 要讓咘咘羨慕
- 鍾麗緹新造型遭批裝嫩 緊身衣貼腰炸出肉
- 2017日內瓦錶展專輯9：陀飛輪競技4
- 2017日內瓦錶展專輯10：陀飛輪競技5
- 查緝公益彩券人頭戶 財部：2759人銷售資格遭吊銷
- MLB》憶起世界大賽的痛 米勒：一切會值得
- 有影嘸？無人機變身買票利器
- 跑新聞看過百具遺體 台客名嘴累了也懶得罵
- 電影慢慢聊》想起汪笨湖，想起《那根所有權》
- 車志立翹蓮花指 拖歌神下水
- 台商盼開放電商 張志軍正面回應
- 牧德預估今年「三箭收成年」 早盤股價表現強勁
- 熱戀14年甜蜜蜜 CoCo富豪尪這樣寵妻
標題：八里輕軌計畫檢討中 今年送可行性評估
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email