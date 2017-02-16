為減輕母親負擔 單親兒立志考上醫學系

2017-02-16 20:55

〔記者翁聿煌／新北報導〕學測成績今天公布，市立新店高中學生湯立考出66級分，他自幼喪父，靠著中國籍媽媽打零工撫養長大，他努力用功立下志向要考醫學系，希望能改善家計，也可幫忙弱勢家庭。

湯立的父親在他國中9年級時因癌症過世，湯立的母親是大陸新娘，在台灣無依無靠，因為外配身分，找不到正職工作，只能靠著打零工支撐家計，湯立不捨母親辛勞，有時想幫忙，但母親都鼓勵他好好念書，湯立從小就很懂事，在校用功讀書，成績始終名列前茅。

新店高中校長李玲惠說，師長了解湯立的背景，不僅給他鼓勵，也適時伸出援手，湯立向老師承諾，會努力用功考取理想大學，才能讓母親放心，未來也才能有穩定的工作與收入，減輕母親負擔。

湯立訂出考取醫學院的目標，他除了認真向學，平日也常與里長一起到醫院當志工，以累積相關醫學知識和經驗，這次學測考出超過頂標62分的66級分，希望能順利就讀醫學相關學系，完成人生夢想。