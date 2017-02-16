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明陽光燦爛 天氣穩定 週六又有新鋒面報到

明（17日）天氣依舊陽光燦爛，白天高溫約25至28度。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-02-16  20:56

〔即時新聞／綜合報導〕明（17）日台灣各地天氣型態與今日類似，大多為晴到多雲，西半部依舊日夜溫差大、早晚天氣較涼，另東南部地區有零星短暫雨。

中央氣象局指出，17日天氣依舊陽光燦爛，僅台東雲量略多偶有零星降雨，溫度方面，清晨各地天氣仍較涼，尤其西半部空曠地區在輻射冷卻效應下，低溫僅13、14度，其他地區則約15至18度間，白天陽光加熱下、氣溫會有明顯的上升，高溫可來到25至28度。

另據《天氣風險管理開發公司》指出，週六（18日）會有一道鋒面掠過台灣北方海面，北部、東雲量增多，溫度會降低2至4度，中南部則較不受影響，依舊維持晴朗、穩定的好天氣，預計這波冷空氣不強，週日就會回暖了。

17日空氣品質，中部及雲嘉南地區為紅色警示（對所有族群不健康），高屏地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

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  • 明（17）日僅台東雲量略多偶有零星降雨，溫度方面，清晨各地天氣仍較涼，尤其西半部空曠地區在輻射冷卻效應下，低溫僅13、14度，其他地區則約15至18度間；白天氣溫會有明顯的上升，高溫可來到25至28度。（圖擷自中央氣象局網站）

    明（17）日僅台東雲量略多偶有零星降雨，溫度方面，清晨各地天氣仍較涼，尤其西半部空曠地區在輻射冷卻效應下，低溫僅13、14度，其他地區則約15至18度間；白天氣溫會有明顯的上升，高溫可來到25至28度。（圖擷自中央氣象局網站）

  • 明（17）日空氣品質，中部及雲嘉南地區為紅色警示（對所有族群不健康），高屏地區為橘色提醒（對敏感族群不健康）。（圖片取自環保署空氣品質監測網）

    明（17）日空氣品質，中部及雲嘉南地區為紅色警示（對所有族群不健康），高屏地區為橘色提醒（對敏感族群不健康）。（圖片取自環保署空氣品質監測網）

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