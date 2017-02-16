出國生病曾花200萬 他立志從醫改善大環境
2017-02-16 20:58
［記者陳昀／桃園報導］桃園市立南崁高中的蕭宏峻，學測考72級分，是校內榜首，他說，自己從小體弱多病，因此很崇拜醫生，希望這次能以繁星推薦，錄取國立成功大學醫學系。
蕭宏峻說，從小他就覺得，當醫生可以幫助很多人，因此奠定從醫的夢想，國中時曾至加拿大遊學，在當地生病住院5天，豈料醫療費高達台幣200萬元，更加深他從醫的抱負，想要盡最大努力影響、改善醫療領域的不足。他笑說，高中免試入學的志願也是在醫院填的，真的和醫院很有緣，希望能達成夢想。
南崁高中校長張祝芬表示，蕭宏峻國中會考的5A成績，原本可以錄取國立桃園高中，但因為他姊姊是南高校友、考取成功大學企管系，蕭宏峻決定跟隨姐姊腳步、就近就學，3年來也不補習，把省下的時間用來讀書，不但有機會圓自己當醫師的夢想，還可能成為姊姊的學弟。
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