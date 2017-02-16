變電箱起火燃燒 高雄阿蓮逾2500戶一度停電

高雄阿蓮市區今天傍晚6點多突然停電，不少民眾在黑漆一片、車水馬龍的忠孝路逛夜市，險象環生！（讀者張美娟提供）

2017-02-16 20:13

〔記者蘇福男／阿蓮報導〕高雄阿蓮市區一處變電箱，今天傍晚6點多，突然起火燃燒，導致阿蓮地區有2500多戶停電，由於停電區域集中在市區，當地又有夜市活動，不少民眾在黑漆一片、車水馬龍的忠孝路逛大街，險象環生！

台電表示，停電起因於阿蓮忠孝路一處變電箱電纜接頭莫名原因起火，經緊急搶修，大部分均已恢復供電，目前僅剩169戶搶修中。