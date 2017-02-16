家禽禁運宰 紫南宮甕缸雞一條街店家：斷貨恐休息
2017-02-16 20:21
〔記者劉濱銓／南投報導〕花蓮、台南、嘉義等地紛傳禽流感疫情，不少民眾「談禽」色變，南投縣竹山紫南宮周邊知名甕缸雞一條街，店家生意雖然依舊興隆，但從民眾少點雞料理則可嗅出端倪，而政府為防堵疫情，也祭出7天禁宰禁運令，多數業者將以庫存冷凍雞隻供貨，但要是因禁令而斷貨，不排除暫停營業、休息幾天。
竹山紫南宮以土地公、錢母，以及招財金雞聞名，造就周邊甕缸雞料理文化，鄰近廟宇短短2公里就有23家甕缸雞店家，勘稱全台密集度最高，近期面對禽流感衝擊，業者則是感受不一。
多數店家說，發生疫情難免人心惶惶，但他們的雞隻來源都是掛保證的，柴燒烤雞也都是烤到全熟才上桌，安全無虞；另有業者觀察，因為疫情關係，點烤雞的客人已小幅下滑，並改點現炒取代雞料理，加上政府又祭出禁令，上門吃雞的人恐怕會再減少。
針對禁令衝擊，店家表示，將以現有冷凍庫存的雞隻因應，並盡量調貨補足，倘若最後無雞可烤，恐怕只能暫時休息幾天了。
縣府衛生局說，禽流感病毒不耐高溫，只要食物全熟就能避免，民眾吃火鍋除不應加入生蛋煮食，現階段也不適合吃未熟的荷包蛋，愛美女性避用蛋白敷臉，買回來的雞蛋應清洗蛋殼再烹煮，都有助減少感染風險。
家畜疾病防治所指出，南投尚未傳出疫情，並已成立動物疫病防疫災害處理中心，除要求業者加強消毒自主管理，每週他們也會巡迴縣內1個鄉鎮市，針對禽場周邊的重要路口做消毒，再配合中央指定的禽場督察抽檢，針對規模小、設備較不足的禽場也會加強輔導，避免衍生疫情。
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