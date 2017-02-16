新北學測榜首董冠緯 問到老師會怕！

新莊高中董冠緯（中間戴眼鏡男）不只成績好，人緣也好，同班同學都興奮恭賀他奪得新北榜首。（記者葉冠妤攝）

2017-02-16 20:48

〔記者葉冠妤／新北報導〕大學學測成績今放榜，新莊高中學生董冠緯，靠著愛窮追猛問，奪得74級分，不但是全校最佳績，更是新北榜首，然而冠緯當年國中會考僅4A1B，英文失常只拿了B++，並非同年級入學中的佼佼者，但靠著打破砂鍋問到底的愛發問精神，終於在大學學測「雪恥」，英文拿了滿級分。

董冠緯說，無法忍受自己有問題不懂，上課若遇不懂的地方，通常下課就會追出教室問老師問題，也樂愛與同學討論，「老師上課教什麼，就一定要弄懂！」他的愛問，連同班同學們也認證，直說他「問到連老師都怕了。」

對於國中會考曾在英文科失利，董冠緯升上高中後克服心魔，透過拆解方式背英文單字，讀出英文興趣，而他最得心應手的科目是自然科，積極參與陽明大學主辦的「叫我生醫王」全國高中聯賽、數理資訊能力競賽等，他說透過參加校外比賽，從中學習如何做實驗，開啟另一番視野。

冠緯的爸爸雖然是小兒麻痺患者，但擁有碩士高學歷，是家中的經濟支柱，董冠緯說每天早上看著爸爸出門，全家只有爸爸一個人上班相當辛苦，因此也讓他督促自己早日獨立，「算給爸爸一個交代！」不過，求學過程中，家人從未給他壓力，不特別要求他學業成績，反倒是在他讀書煩悶之餘的紓解窗口，只要念書念累了，冠緯就會找爸媽聊聊天紓壓。

未來他想選讀牙醫、藥學或營養學系，有矯正牙齒經驗的他，在診療過程中體會到醫師如何解答病人疑惑，指引保健身體方向，讓他興起想幫別人看病，教導他人正確養護身體的念頭。