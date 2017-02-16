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拚學測趴睡書桌 她肌腱嚴重拉傷

2017-02-16  20:03

［記者陳昀／桃園報導］國立桃園高中今年學測成績亮眼，有2人73級分、8人超過70級分，並有127人總級分超過全國頂標，其中，生醫班的黃美慈考前肌腱嚴重拉傷，仍含淚考完所有科目，最後考到66級分，堅持的精神令人心疼。

桃園高中校內榜首吳杰恩、劉姿伶，同為73級分，各科滿級分人數分別為國文25人、英文24人、數學7人、社會34人、自然20人。劉姿伶的校內排名是1%，原本有機會申請醫學系，但她以台大藥學系為第一志願；吳杰恩從國中開始積極參加語文競賽，高二曾在桃園市國語字音字形比賽拿到第二名，校內成績也不斷進步，希望考取台大地理系。

值得一提的是，生醫班的黃美慈，為了拼學測每天唸書到深夜，考前幾天還直接趴在書桌上睡覺，造成腰臀部肌腱嚴重拉傷，學測當天痛到無法起身，後來靠著一堂課吃一顆止痛藥，含淚勉強應考，校長林煥周說，黃美慈這次考66級分，雖然沒有達到她最理想的目標，但她堅持到最後一秒的精神，令人感動。

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  • 桃園高中吳杰恩（左）、劉姿伶（右）並列校內榜首，都考73級分。（記者陳昀攝）

    桃園高中吳杰恩（左）、劉姿伶（右）並列校內榜首，都考73級分。（記者陳昀攝）

  • 桃園高中的黃美慈（左），為了拼學測腰臀部肌腱嚴重拉傷，仍含淚忍痛考完，校長林煥周（右）鼓勵她拚戰到最後一刻的精神。（記者陳昀攝）

    桃園高中的黃美慈（左），為了拼學測腰臀部肌腱嚴重拉傷，仍含淚忍痛考完，校長林煥周（右）鼓勵她拚戰到最後一刻的精神。（記者陳昀攝）

  • 桃園高中70級分以上學生，接受校長林煥周頒獎。（記者陳昀攝）

    桃園高中70級分以上學生，接受校長林煥周頒獎。（記者陳昀攝）

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