拚學測趴睡書桌 她肌腱嚴重拉傷

2017-02-16 20:03

［記者陳昀／桃園報導］國立桃園高中今年學測成績亮眼，有2人73級分、8人超過70級分，並有127人總級分超過全國頂標，其中，生醫班的黃美慈考前肌腱嚴重拉傷，仍含淚考完所有科目，最後考到66級分，堅持的精神令人心疼。

桃園高中校內榜首吳杰恩、劉姿伶，同為73級分，各科滿級分人數分別為國文25人、英文24人、數學7人、社會34人、自然20人。劉姿伶的校內排名是1%，原本有機會申請醫學系，但她以台大藥學系為第一志願；吳杰恩從國中開始積極參加語文競賽，高二曾在桃園市國語字音字形比賽拿到第二名，校內成績也不斷進步，希望考取台大地理系。

值得一提的是，生醫班的黃美慈，為了拼學測每天唸書到深夜，考前幾天還直接趴在書桌上睡覺，造成腰臀部肌腱嚴重拉傷，學測當天痛到無法起身，後來靠著一堂課吃一顆止痛藥，含淚勉強應考，校長林煥周說，黃美慈這次考66級分，雖然沒有達到她最理想的目標，但她堅持到最後一秒的精神，令人感動。