友達光電台南太陽能電廠啟用 賴清德以行動支持

2017-02-16 20:23

〔記者蔡文居／台南報導〕由友達光電在台南科技工業區所建置、全台南市最大的屋頂型太陽能電廠今天下午落成啟用，該電廠裝置容量達3.87MW（百萬瓦），預計每年發電量約484萬度，相當於1353戶家庭一整年的用電量，同時並減少逾2640公噸碳排放，等同8座台南公園一年減碳量。

台南市長賴清德今天出席啟用典禮，他感謝友達光電對市府綠能政策的支持，並肯定友達這幾年在發展綠色科技上的成就，尤其友達光電台南廠依規定只需設置1.7MW以上的太陽光電系統，但其設置的容量竟達3.87MW，遠超過規定的容量，期望在市民、市府及企業的共同響應與努力下，讓台南不僅是文化首都，也成為綠色永續的太陽能光電城。

市府經發局表示，友達光電台南廠太陽能電廠是台南市裝置容量第一大，也是第二家取得電業執照的太陽能發電廠，為南市發展綠色能源的新里程碑。台南市擁有充足的日照條件，也有完整的太陽光電產業聚落的優勢，自民國100年啟動「陽光電城計畫」以來，不但獲得南部低碳示範城市殊榮，截至今年1月止，取得太陽光電同意備案計有3575件，為全國第一。而去年底台南市即先行達成設置一座曾文水力發電廠年發電量的目標，比預定期程提早了2年。

友達光電台南廠太陽能電廠為友達集團旗下「永勁電力股份有限公司」利用集團台南廠屋頂所投資設置。友達光電董事長暨執行長彭双浪表示，友達光電台南廠太陽能電廠的啟用是一個起點，期許能成為投資台南綠能事業的典範外，也可做為公家單位推廣綠能或參觀的最佳場所。