友達光電台南太陽能電廠啟用 賴清德以行動支持
2017-02-16 20:23
〔記者蔡文居／台南報導〕由友達光電在台南科技工業區所建置、全台南市最大的屋頂型太陽能電廠今天下午落成啟用，該電廠裝置容量達3.87MW（百萬瓦），預計每年發電量約484萬度，相當於1353戶家庭一整年的用電量，同時並減少逾2640公噸碳排放，等同8座台南公園一年減碳量。
台南市長賴清德今天出席啟用典禮，他感謝友達光電對市府綠能政策的支持，並肯定友達這幾年在發展綠色科技上的成就，尤其友達光電台南廠依規定只需設置1.7MW以上的太陽光電系統，但其設置的容量竟達3.87MW，遠超過規定的容量，期望在市民、市府及企業的共同響應與努力下，讓台南不僅是文化首都，也成為綠色永續的太陽能光電城。
市府經發局表示，友達光電台南廠太陽能電廠是台南市裝置容量第一大，也是第二家取得電業執照的太陽能發電廠，為南市發展綠色能源的新里程碑。台南市擁有充足的日照條件，也有完整的太陽光電產業聚落的優勢，自民國100年啟動「陽光電城計畫」以來，不但獲得南部低碳示範城市殊榮，截至今年1月止，取得太陽光電同意備案計有3575件，為全國第一。而去年底台南市即先行達成設置一座曾文水力發電廠年發電量的目標，比預定期程提早了2年。
友達光電台南廠太陽能電廠為友達集團旗下「永勁電力股份有限公司」利用集團台南廠屋頂所投資設置。友達光電董事長暨執行長彭双浪表示，友達光電台南廠太陽能電廠的啟用是一個起點，期許能成為投資台南綠能事業的典範外，也可做為公家單位推廣綠能或參觀的最佳場所。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 「百萬小學堂」小西瓜學測74級分 想當中醫師
- 汪笨湖病逝 昨上午拔管自主呼吸1天 如迴光返照
- 駁二好漢玩字 新舊世代尬造字
- 學測成績公布 新住民學生想當資訊人
- 學測大黑馬！校排倒數籃球校隊員 考出72級分
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 身家20億港星驚傳退化嚴重 下樓需靠輪椅代步
- 放學時還熱情道別 嘉義高中生昨晚上吊
- MLB》42歲老蝴蝶練投 小白球很會飄（影音）
- 裕隆挑戰季後賽 胡凱翔扮演得分工人
- 智慧機械示範場域進駐 智慧機械之都奠基
- 維修人員32Ｋ起薪 有證照更高
- 二二八連假週六補班 資方免付加班費
- CETA過關 歐洲議會：代表開放而非保護
- 淡水鎮長官舍重建 訴訟停擺中
- 視同駐外使館？楊甦棣：美將派陸戰隊駐守AIT
- 友力通聯曝光！指肇事車為蝶戀花旅行社所有
- 吉拉迪急拋彩蛋 田中連3年掛帥
- 大剌剌坐上白宮大位 伊凡卡挨轟
- 司機姊姊爆料 蝶戀花用將報廢拼裝車
- 孟菲斯男網賽》盧彥勳雙打賽浪費10個破發 首輪止步
- 三大法人買超23億 外資買超33億
- 飼老鼠咬布袋！女職員作假帳4年A走270多萬
- NBA》前後任雷帝明星賽將聯手？主帥柯爾回應曖昧
- 太妍V領小露酥胸！ 魅惑紅唇超誘人
- 前雲林副縣長張皇珍 18日接任新職
- 歷史縮影 澎湖司法檔案展
- 汪笨湖出身望族 《台灣心聲》掀起台語政論節目風潮
- 朴槿惠彈劾案 憲法法院3月初可望宣判
- 暴怒踹傷女老師 國光司機判賠5萬
- 鄧超大媽照曝光 嗆孫儷「讓你看看什麼叫母愛」
- 較疏遠二女兒？汪峰：要讓她知道有爸爸
- NBA》魏少本季第27次大三元 雷霆輕取尼克
- 松本潤偷吃戀情玩完 日網票選最可能閃婚是「他」
- 自由廣場》當香港與台灣對望...
- 藝品直播網購糾紛？ 彰化和美傳砸車砸攤
- 苗市回收場黑煙蓋天 民眾憂空污
- （影音）孫盛希自爆想當小三被拒 八三夭站台變「豬哥」
- 軍用直升機迷航 竟停在高速公路問路！
- 汪笨湖辭世 總統府：難過不捨
- 漆彈炸左營舊城 文化局揪禍首
- NBA》哈登38分的大三元無用 火箭不敵熱火
- 2017日內瓦錶展專輯7：陀飛輪競技2
- 《嬌妻》新垣結衣封后 日劇奧斯卡掃7獎
- 金正男遇害 北韓照常舉行慶祝金正日冥誕
- 蘭嶼核廢料 台電9年內遷離
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：友達光電台南太陽能電廠啟用 賴清德以行動支持
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分