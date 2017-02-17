中國版《親家不計較》演了16年導演宣布要繼續演
2017-02-17 09:38
《外來媳婦本地郎》就連中國當紅女星劉濤都曾出演。（圖擷取自中國網站）
〔即時新聞／綜合報導〕中國最長壽的連續劇《外來媳婦本地郎》日前播出超過3100集，播出超過16年，比台灣最長壽的《親家不計較》2248集還要多，該劇導演陸曉光宣布會繼續拍下去，且71歲的他會慢慢的退出該劇。
《外來媳婦本地郎》是一部反應廣東草根百姓的生活短劇，劇情都取自日常生活，劇本也是邊拍邊創作，就像是台灣的鄉土劇一樣，開播16年來更有許多演員從年輕演到老，龐大的演員群中更包含曾參與演出的中國當紅的一線女花旦劉濤。
▲劉濤。（圖擷取自劉濤微博）
劉濤近年演出不少高收視戲劇，《瑯琊榜》、《羋月傳》、《歡樂頌》等，成為中國一線女星。日前播出16年紀念特輯，也找來劉濤慶賀，「其實做一件事能長達10年，已經很不容易了，16年，一個驚人的數字，這其中聚集了我們很多人的汗水和努力！」
導演陸曉光表示，會繼續拍下去，不過自己年齡和身體原因，將逐漸退出。並把該劇交給更有能力的年輕人。
《外來媳婦本地郎》至今已播出超過3100集長達16年，將繼續演下去。（圖擷取自中國網站）
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