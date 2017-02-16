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雄女潘妍廷學測滿級分 染色體異常引發學醫興趣

雄女學生潘妍廷（右起）、許家瑜、陳毓璇、黃聖樺學測表現優異。（記者方志賢攝）

2017-02-16  20:23

〔記者方志賢／高雄報導〕學測今放榜，高雄女中潘妍廷拿到75滿級分，媽媽在懷她產檢時，得知她是染色體異常孩子，仍將她生下，成長過程沒有影響健康，卻引發她學醫的興趣，與家人感情深厚，決定選擇離家近的成大醫學系。

雄女學測滿級分75級1名，74級分5名，70級分以上52名。滿級分的潘妍廷表示，她的13、14對染色體比一般人各多出一條，但沒有影響到她的健康，醫生曾告訴媽媽，只要她的未來一半，沒有染色體異常問題，下一代也不會有問題，因為自己基因異常，也引發對基因及生物的興趣，立志行醫。

潘妍廷學測拿到滿級分，成績可申請台大醫學系，但她喜愛台南，與家人感情深厚，決定選擇就讀台南成大醫學系。

另名考74級分的許家瑜，父親是退役軍人，在她國中時因病過世，母親改嫁，繼父將她與妹妹視如己出，因為生父是軍人關係，也希望減輕家裡的負擔，將選擇國防大學醫學系。

陳毓璇也拿到74級分，她曾入選奧林匹亞全國化學選訓營，獲全國清華盃銀牌，國中就通過英文中高級檢定，喜歡聽音樂、慢跑，看英文小說。

單親清寒學生黃聖樺拿到68級分，她母親擔任營業服務員，靠著微薄薪資扶養她與弟弟，她希望考上政大法律，未來從事公職，減輕家庭經濟負擔。

高雄市瑞祥高中陳盈智和謝易庭也考上74級分。陳盈智對物理和生物醫學都有極濃厚興趣，他說讀書不是花時間就好，深入探索並動手實驗才能完整掌握。謝易庭的興趣在醫學，想要選讀牙醫學系。

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