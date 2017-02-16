「沒能力就不要殺價！」 霸氣修車條約引網友熱議
2017-02-16 21:56
有網友貼出在桃園某車行看到的修車條約，引發熱議。示意圖。（資料照，記者傅潮標攝）
〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在桃園某修車行看到貼著一張「霸氣」修車條約，指條約的內容應是每個服務業的心聲，並分享到臉書社團「爆料公社」，引發網友、材料行出面正反方熱議。
網友的貼文被分享到爆料公社粉絲專頁，從貼出的照片可見，上面寫著6項修車條約：「真的想修好車再進來」、「這是技術錢，不是沒換東西就免錢」、「不要有順便用、免錢的心態」、「本店拒帶料安裝」、「沒能力不要殺價」、「想要好服務，要先繳利潤」；條約還附註解釋，希望消費者不要因為要花錢就不修車，且修車和看病付掛號費一樣，也需要「診斷費」，強調賣的是「技術錢」；另指車行不是市場，「沒能力就不要亂殺價」。
貼文吸引網友熱烈討論，有網友表示看到第一點就看不下去，「如果消費者對報價有異議，就該被歸類為奧客？」；另有人表示，很多車行報價是零件跟工資分開，老闆技術好、價格高可以認同，但是相同的零件材料，若可在汽車材料行買到比較便宜的，「為什麼還要再讓車行賺一手？」
對此，另一方網友則表示，修車廠通常為了避免後續爭議，所以有權拒絕客戶自己備料要求幫忙替換，且修車廠還背負著保固責任，因此提供的材料價位相對會提高些；貼文也引來汽車材料業者留言，指要看消費者買的是「貪小便宜」還是「價值、服務」？若為了貪小便宜而去網路買輪胎，卻找不到熟的車廠幫你換，若換不好只是又要再花錢。
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