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2年拚完3年課程 師大附中林秀婷奪全校唯一滿級分

2017-02-16  19:50

〔記者蔡亞樺／台北報導〕大學學測成績今日公布，台灣師範大學附中有1人考取滿級分，74級分有7人，台師大附中林秀婷是該校唯一滿級分學生。附中表示，林秀婷在高二就已完成三年的高中課程，高三還到大學選修課程，去年曾獲台積電青年學生文學獎新詩組優勝，也曾獲物理科學科能力競賽全國一等獎。

台師大附中統計，該校70級分以上共有110人，比率達11.18％，比去年10.88％微幅成長，569人達全國學測總級分頂標（62級分）以上，比率達57.83％。另外，該校已有5名學生透過其他管道錄取台灣、清華、陽明及台灣師範大學。

此外，今年也是12年國教首屆學生參加大學學測。台北市陽明高中表示，該校2014年成立第1屆數理科學實驗班、國際人文實驗班，數理班學生胡毅帆考出70級分，創下校史近10年紀錄。胡毅帆說，未來會以化學系為目標。

陽明高中國際人文班學生陳怡蓉，也透過「希望入學」管道錄取台大政治學系，校方表示，陳怡蓉家中是以低收入戶領取政府補助及母親微薄收入生活，其謹記父母的叮嚀：「既然會讀書就要踏踏實實地讀，不辜負社會期待。」在校表現傑出，拼出好成績申請獎學金貼補家用。

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  • 台灣師範大學附中林秀婷。（台師大附中提供）

    台灣師範大學附中林秀婷。（台師大附中提供）

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