機捷今起全線免費上網 未來更有智慧互動體驗
〔記者黃佩君／台北報導〕機場捷運通車引爆民眾試搭潮，同時機捷今日起即可全線免費「無縫上網」，也使旅途不無聊。工業局表示，目前機捷是全台唯一全程提供免費無線寬頻上網的捷運路線，歷經兩年計畫仔細「調校」基地台及訊號發射位置；而負責建置的中華電信也表示，除無線上網外，未來還將結合AR、Beacon等打造室內互動應用，讓旅客有全新智慧體驗。
工業局表示，自機捷今起開放民眾自由試乘後，即全線開通免費Wi-Fi無線寬頻上網。民眾在沿線每個站點、每節車廂，只要透過行動裝置連結Wi-Fi網路選擇存取點「TyMetro」並簡單登入後，就可使用上網服務。
工業局也強調，機捷全線共21站，全程、所有站點、全車廂都可免費無線寬頻上網，是全台捷運唯一，也打造智慧便利的國門印象。
中華電信則表示，機捷全線無線上網配合工業局「構建4G智慧寬頻應用城市」計畫，歷時約兩年打造，全線都要根據不同高度、隧道等情況沿線對設備進行調整，且車廂中的基地台電源供給、以及金屬車體屏蔽等，都是須一一克服問題，期間不斷仔細調整，突破技術門檻，未來也會視試乘情形再做進一步調整。
中華電信也強調，除全線免費無線網路覆蓋外，未來還會配合智慧生活相關應用，以AR及藍牙Beacon等新技術整合沿線交通、觀光與消費資訊，提供給民眾完整新穎的智慧體驗。目前預計從A19桃園體育園區站，一直到林口、華泰名品城、機場與棒球場，都會設置一系列服務，讓民眾在環境中就能自然得到指示及交通、消費等資訊。
未來使用者若下載中華電信「樂遊台灣」等APP並開啟藍牙，在沿線場站室內，就會根據民眾位置推播有用資訊，包括位置、方向引導、空間介紹以及有用的消費資訊等，讓民眾在環境內就可觸動各種驚喜，也可更深度介紹國門並打造全新智慧體驗環境，提升生活便利。
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