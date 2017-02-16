C-Bike租賃站3站遭破壞 警方逮獲通緝犯

2017-02-16 19:26

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市公共腳踏車C-Bike租賃站驚傳8天內被人破壞3站，鳳山警方今晚逮獲黃姓毒品通緝犯，他供稱因心情不好，才會丟石頭搞破壞，警訊後將他依毀損罪嫌送辦。

高市公共腳踏車租賃站自2月8日起，8天內被人持鈍器敲破3站操作螢幕，包括2月8日高雄中學站、14日高鐵左營站及15日捷運鳳山國中站，均為民眾持鈍器擊破租賃站操作螢幕，市府環保局會同轄區警方偵辦中，呼籲民眾愛護公物，經查毀損公物最重可處5年有期徒刑，呼籲民眾勿以身試法。

鳳山警方據報展開調查，調閱監視器畫面，發現1名男子涉嫌重大，清查轄區治安人口，鎖定黃男（46歲）涉嫌重大，警方今晚趁他騎C-Bike出門之際，將他帶回所內偵辦，他到案坦承犯行不諱，供稱因心情不好，才會隨地撿石頭，砸毀租賃站螢幕，警訊後將他依毀損罪嫌送辦。