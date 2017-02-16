禽流感延燒 食藥署：開始稽查禽肉產品

2017-02-16 19:24

〔記者吳亮儀／台北報導〕禽流感疫情延燒，食品藥物管理署昨天晚間發布新聞，指出將針對禽肉商品來源和標示稽查，包括銷售業者、加工廠所等，若發現有市售禽肉非源自合法屠宰場屠宰者，會收集事證並移交農政機關裁處。

食藥署表示，稽查對象包含行銷業者、加工場所、攤商、生鮮超市、餐飲及餐盒業、學校及其他機關團膳等業者。

因應禽場出現禽流感疫情，食品藥物管理署已發函餐飲相關公會和工會、衛生講習或食品安全管制系統訓練機構轉知會員業者及學員，食品業者應實施自主管理，依追溯追蹤管理原則，做好食材來源管控，慎選屠宰衛生合格之禽肉製備餐食，烹調禽肉及蛋類時應烹調至全熟，以確保食品衛生安全。

食藥署提醒，選購禽肉產品時最好選擇來源明確，經標示屠檢合格標章禽肉或CAS肉品，肉品經農政機關屠宰衛生檢查合格；禽肉產品經過煮熟再吃不致有食品安全疑慮。