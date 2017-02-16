詐騙猖獗 工業及服務業普查難度大增

2017-02-16 20:24

〔記者蔡淑媛／台中報導〕5年一度的全國工業及服務業普查即將展開，由於假冒公務機關詐騙案猖獗，今年普查難度恐大增，北屯、北區公所今天都盛大成立普查所，北屯有舞獅隊熱鬧開場、區長親率ibike騎士團掃街和入店宣傳講解，北區也有踩街活動。

雖然4月才開始進行普查，但是普查員強調絕對不會洩漏個資，也不會提供財稅資料給稅務機關，普查結果可提供政府做產業發展和風險管理參考，相當重要。

由於普查會問及營業額、人力費用、設備使用和收支狀況，業者很擔心會被查稅，北屯區長林啟正強調，調查資料絕不會洩漏給稅務機關，而且近年詐騙案多，假冒公務機關詐騙案件所占比例較高，民眾財損更排名第一，也會增加今年工商調查的難度，以前普查員有些要跑好幾趟才能完成調查，今年可能更鐵腿了。

因此普查員一定會有「3不」和「2會」，「不會」洩漏個人資料給任何人，「不會」詢問普查表以外的資料，「不會」要您提供帳戶或存摺；「2會」是指普查員「會」佩戴普查員證，「會」親自遞送致受訪戶（單位）函，林啟正請民眾多配合。

北屯區長林啟正為區裡的工業及服務業普查所成立揭牌，率領ibike宣導騎士團掃街親自向業者解說，他也說，台中市北屯區人口有27萬人，全市最多人，但是工業及服務業普查件數約1萬4千家，為第2名，冠軍為西屯區，商圈大服務業多，加上重劃完成，工商業進駐，發展也較完備，件數第1名。