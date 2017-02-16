| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

詐騙猖獗 工業及服務業普查難度大增

2017-02-16  20:24

〔記者蔡淑媛／台中報導〕5年一度的全國工業及服務業普查即將展開，由於假冒公務機關詐騙案猖獗，今年普查難度恐大增，北屯、北區公所今天都盛大成立普查所，北屯有舞獅隊熱鬧開場、區長親率ibike騎士團掃街和入店宣傳講解，北區也有踩街活動。

雖然4月才開始進行普查，但是普查員強調絕對不會洩漏個資，也不會提供財稅資料給稅務機關，普查結果可提供政府做產業發展和風險管理參考，相當重要。

由於普查會問及營業額、人力費用、設備使用和收支狀況，業者很擔心會被查稅，北屯區長林啟正強調，調查資料絕不會洩漏給稅務機關，而且近年詐騙案多，假冒公務機關詐騙案件所占比例較高，民眾財損更排名第一，也會增加今年工商調查的難度，以前普查員有些要跑好幾趟才能完成調查，今年可能更鐵腿了。

因此普查員一定會有「3不」和「2會」，「不會」洩漏個人資料給任何人，「不會」詢問普查表以外的資料，「不會」要您提供帳戶或存摺；「2會」是指普查員「會」佩戴普查員證，「會」親自遞送致受訪戶（單位）函，林啟正請民眾多配合。

北屯區長林啟正為區裡的工業及服務業普查所成立揭牌，率領ibike宣導騎士團掃街親自向業者解說，他也說，台中市北屯區人口有27萬人，全市最多人，但是工業及服務業普查件數約1萬4千家，為第2名，冠軍為西屯區，商圈大服務業多，加上重劃完成，工商業進駐，發展也較完備，件數第1名。

廣告
  • 北屯區工業及服務業普查所成立，ibike宣導騎士團掃街宣傳。（記者蔡淑媛攝）

    北屯區工業及服務業普查所成立，ibike宣導騎士團掃街宣傳。（記者蔡淑媛攝）

  • 北屯區長林啟正到店裡向業者宣導工業及服務業普查所。（記者蔡淑媛攝）

    北屯區長林啟正到店裡向業者宣導工業及服務業普查所。（記者蔡淑媛攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 工業及服務業普查 普查
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：詐騙猖獗 工業及服務業普查難度大增


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.