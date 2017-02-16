遊客過門不入 琉璃吊橋自救會爭回饋
2017-02-16 19:28
〔記者邱芷柔／屏東報導〕日前在屏東山川琉璃吊橋拉起白布條陳情的山川琉璃吊橋自救會，今天再到屏東縣政府大門口提出訴求，自救會表示，山川琉璃吊橋帶來大量車流人潮，但遊客僅有「路過」，卻沒為部落帶來實際效益，希望縣府協助改善現況，回饋地方。
自救會提出5點訴求，包括請縣府評估兩端輪流進出的可能性，希望縣府不要圖利屏東客運，改用在地人以中巴接駁並解說，請縣府規劃有原住民意象的部落市集，要求縣府盤點部落公司有停車位及接駁地點，讓遊客留在部落消費，並爭取縣府提供回饋金給北葉、三地門部落。
縣府觀傳處長黃建嘉接下陳情書，並回應，針對開放雙邊輪流進出，縣府會邀瑪家、三地門鄉鎮公所、議員代表等會做工作會議商討，巴士接駁部分，縣府不會圖利任何一間公司，如果部落有適合的客運業者、足夠的中型巴士及職業駕駛，縣府願意接洽。
黃建嘉也表示，目前攤商區聚集處是私人土地，縣府無法介入私人土地運用，但縣府已著手設計帳篷意象，如果部落願意使用，縣府會將設計免費授權，讓地方攤商能有一至性的視覺。
黃建嘉說，縣府也積極與台24線主管機關三工處協調，但公部門土地有限，如果要開闢停車場，很可能會破壞現有的林地與地質，地方如有私人空間願意租借作為接駁車停放，或提供會車所需空間，縣府相當願意接洽。
北葉社區發展協會理事長董榮利率領自救會陳情，他表示，很多遊客走過吊橋，根本沒有在部落消費，甚至大量車流影響原有的商家生意直落，縣府完全沒有思考回饋部落機制，這樣對部落不公平。
黃建嘉也回應，回饋金與任何公部門收進來的錢，任一筆公部門預算都必須經過議會等程序，目前沒有自治條例、法令能發放回饋金，但縣府會積極研議發放的可能性。
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