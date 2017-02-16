禽流感烏骨雞溯源 雲林首檢出H5N6病毒

2017-02-16 19:03

〔記者林國賢／雲林報導〕禽流感疫情升溫，從嘉義回溯貨源的口湖市集烏骨雞，確認感染H5N6，來源場週邊1公里禽畜場將進行移動管置，防疫所呼籲禽農與民眾提高警覺，全面防疫。

針對農委會公佈從明天起連續7天全國家禽屠宰場禁宰，雲林縣林姓雞農認為農委會弄錯方向，應該是加強管理露天飼養水禽，且禁宰7天將打亂家禽市場，讓已因疫情而低迷的市場雪上加霜。

雲林縣動植物防疫所所長廖培志說，冬季低溫期是禽流感好發期，全縣目前已有15場感染禽流感、撲殺近13萬隻家禽，尤其口湖鄉已確認有感染可能傳人的H5N6病毒，請禽農及相關從業人員務必配合所有防疫措施，避免疫情擴散。

廖培志說，口湖鄉的回溯追蹤檢測結果昨今天出爐，確定感染H5N6，將待農委會明日決定如何處置，原則上會以發生地方圓1公里進行移動管制。