收容人日夜搶修 台灣燈會鳳凰燈王浴火重生
2017-02-16 19:22
遊客爭相拍攝浴火重生的燈王。（記者廖淑玲攝）
〔記者廖淑玲／雲林報導〕浴火重生，台灣燈會鳳凰燈王啟燈再現，人人鼓掌叫好。
台灣燈會虎尾主燈區全國花燈競賽機關團體組的臺中監獄「天女仙樂報吉（雞）祥鳳展翅衝雲霄」燈王，12日下午被燒毀，經創作團隊台中監獄收容人趕工3天3夜完成修復，今晚在法務部矯正署副署長郭鴻文、雲林第二監獄典獄長吳承鴻、台中監獄副典獄長林順斌、雲林縣副縣長丁彥哲共同啟燈下重新回到燈區，展現收容人驚人技藝，再創台灣燈會奇蹟。
郭鴻文說，台中監獄奪得燈王後，花燈製作團隊還沉浸在喜悅的氛圍時，就傳出火警意外，慘遭祝融，不僅作品外觀表布嚴重燻黑、焚毀，內部鐵製骨架及配電線路也被大火熔毀。
雖然作品幾近難以修復，但秉持花燈設計理念就是「浴火鳳凰．振翅高飛」，為讓民眾再次見證收容人的努力與團隊精神，大家日夜搶修，使燈王奇蹟再現，也象徵收容人即使入監服刑後仍能浴火重生。
臺中監獄製作團隊成員之一的收容人表示，經歷此次修復過程，體驗「天下無難事」，相信同心協力，就能解決來自四面八方的問題與困難，而燈王重生的過程，也希望能展現更生人重返社會的寫照。
今晚燈王重啟點燈後，贏得全場歡呼，丁彥哲感謝全國遊客的關心，19日前也盛情邀請大家參觀台灣燈會共同見證浴火鳳凰振翅高飛的燈王再現。
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