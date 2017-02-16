單親弱勢女考70級分 想當律師幫社會底層者打官司

2017-02-16 19:36

〔記者蘇孟娟／台中報導〕來自單親家庭的台中女中弱勢生詹佳欣，高中沒補習，靠自己求學，學測拚出70級分，因從小看到是外配的母親打離婚官司時歷經煎熬與無助，最後放棄財產分配權才成功爭取到她的監護權，讓她印象深刻，立志當律師，盼未來幫社會底層的人打官司。

詹佳欣的母親10餘年前從中國湖南嫁來台灣，幼稚園時曾有長輩級的鄰居，看到她直叫「大陸妹」，當時她雖還不懂是被歧視，卻能機靈的回說「你才是台灣阿伯」，伶牙俐齒讓鄰居刮目相看。

國小時雙親選擇離婚，沒有錢又不懂法律的母親為爭取她的監護權幾乎心力交瘁，她只記得母親當時無助的神情，最後媽媽同意放棄財產分配權，才成功爭取到她的監護權。

單親媽媽帶著她設法自力更生，管宿舍、幫打雜，每個月收入2萬到3萬元，詹佳欣也爭氣，高中考進台中女中，學校得知她的經濟壓力，提供綠苑暖流獎學金，每個月補助3000元。

因家住南投埔里，詹佳欣求學3年來均住校，學校的補助就拿來當生活費，吃多少花多少，頂多花錢買書，高二假日時也曾打工貼補家用。

高三起她努力拚學測，拚出70級分的成績，她說，想拚台大法律系，未來盼成為律師，幫社會底層的人打官司。