| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

單親弱勢女考70級分 想當律師幫社會底層者打官司

2017-02-16  19:36

〔記者蘇孟娟／台中報導〕來自單親家庭的台中女中弱勢生詹佳欣，高中沒補習，靠自己求學，學測拚出70級分，因從小看到是外配的母親打離婚官司時歷經煎熬與無助，最後放棄財產分配權才成功爭取到她的監護權，讓她印象深刻，立志當律師，盼未來幫社會底層的人打官司。

詹佳欣的母親10餘年前從中國湖南嫁來台灣，幼稚園時曾有長輩級的鄰居，看到她直叫「大陸妹」，當時她雖還不懂是被歧視，卻能機靈的回說「你才是台灣阿伯」，伶牙俐齒讓鄰居刮目相看。

國小時雙親選擇離婚，沒有錢又不懂法律的母親為爭取她的監護權幾乎心力交瘁，她只記得母親當時無助的神情，最後媽媽同意放棄財產分配權，才成功爭取到她的監護權。

單親媽媽帶著她設法自力更生，管宿舍、幫打雜，每個月收入2萬到3萬元，詹佳欣也爭氣，高中考進台中女中，學校得知她的經濟壓力，提供綠苑暖流獎學金，每個月補助3000元。

因家住南投埔里，詹佳欣求學3年來均住校，學校的補助就拿來當生活費，吃多少花多少，頂多花錢買書，高二假日時也曾打工貼補家用。

高三起她努力拚學測，拚出70級分的成績，她說，想拚台大法律系，未來盼成為律師，幫社會底層的人打官司。

廣告
  • 單親弱勢的詹佳欣學測考70級分，想當律師幫社會底層者打官司。（記者蘇孟娟攝）

    單親弱勢的詹佳欣學測考70級分，想當律師幫社會底層者打官司。（記者蘇孟娟攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：單親弱勢女考70級分 想當律師幫社會底層者打官司


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.