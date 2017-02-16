乾眼症苦讀 學測成績大躍進

2017-02-16 19:06

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆安樂高中數理班學生戴成有罹患乾眼症，必須長期熱敷雙眼，有時課堂上得趴下休息，避免眼睛疲勞，平時模擬考都在50級分左右，但他持續努力苦讀，這次學測拿到61級分，成績大幅進步，表現亮眼。

另外，從安樂高中國中部直升的鄭婕羚，讀書態度十分認真，一直維持第一名的成績，得到67級分，她愛讀推理小說，也參加魔術社，興趣多元廣泛，她說，對職能治療很有興趣，希望透過繁星計畫進入相關科系就讀。

安樂高中校長方保社說，近年從國中部直升的學生表現一直都很突出，在地就讀，可以減省兩地奔波的心力，往往可以有更好的成績。

大學學測成績今天公布，基隆沒有學生滿級分，共有5名學生拿到70級分以上，有4人在二信高中，二信高中校長林立指出，今年英、數、地理較難，頂、前、均標都比去年降一級，作文要寫得好也不容易，預估67級分可上台大，頂標62級分能上政大。

二信高中今年總級分達62級分以上有36人，打破歷史記錄，其中，70級分以上有4人，分別是郭育銘73級分、鄭暄穎71級分、連振原71級分、鄭篤庭70級分，4人都是從二信國中直升高中。

國立基隆高中今年整體成績也較去年提升，最高分71級分黃耕偉、第二高分67級分林承漢剛好都是從明德國中射擊班畢業的同學，兩人同窗6年，相互學習砥礪，互補對方的不足之處。

黃耕偉說，國中畢業後原考慮到台北讀書，最後選擇離家近的基中，不到15分鐘就能到校，省下來的通勤時間可以做好多自己想做的事，希望可以考取台大資工；林承漢國中英文不好，高中3年發憤苦讀，也努力參加英文比賽增進信心與膽量，希望可以考取政大的法律或是金融科系。

國立基隆女中最高分是69級分的李伯錦，她上課認真聽課，回家溫習，從不熬夜念書，在校成績很好，一直維持在前3名，目標是台大物理治療系。