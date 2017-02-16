乾眼症苦讀 學測成績大躍進
〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆安樂高中數理班學生戴成有罹患乾眼症，必須長期熱敷雙眼，有時課堂上得趴下休息，避免眼睛疲勞，平時模擬考都在50級分左右，但他持續努力苦讀，這次學測拿到61級分，成績大幅進步，表現亮眼。
另外，從安樂高中國中部直升的鄭婕羚，讀書態度十分認真，一直維持第一名的成績，得到67級分，她愛讀推理小說，也參加魔術社，興趣多元廣泛，她說，對職能治療很有興趣，希望透過繁星計畫進入相關科系就讀。
安樂高中校長方保社說，近年從國中部直升的學生表現一直都很突出，在地就讀，可以減省兩地奔波的心力，往往可以有更好的成績。
大學學測成績今天公布，基隆沒有學生滿級分，共有5名學生拿到70級分以上，有4人在二信高中，二信高中校長林立指出，今年英、數、地理較難，頂、前、均標都比去年降一級，作文要寫得好也不容易，預估67級分可上台大，頂標62級分能上政大。
二信高中今年總級分達62級分以上有36人，打破歷史記錄，其中，70級分以上有4人，分別是郭育銘73級分、鄭暄穎71級分、連振原71級分、鄭篤庭70級分，4人都是從二信國中直升高中。
國立基隆高中今年整體成績也較去年提升，最高分71級分黃耕偉、第二高分67級分林承漢剛好都是從明德國中射擊班畢業的同學，兩人同窗6年，相互學習砥礪，互補對方的不足之處。
黃耕偉說，國中畢業後原考慮到台北讀書，最後選擇離家近的基中，不到15分鐘就能到校，省下來的通勤時間可以做好多自己想做的事，希望可以考取台大資工；林承漢國中英文不好，高中3年發憤苦讀，也努力參加英文比賽增進信心與膽量，希望可以考取政大的法律或是金融科系。
國立基隆女中最高分是69級分的李伯錦，她上課認真聽課，回家溫習，從不熬夜念書，在校成績很好，一直維持在前3名，目標是台大物理治療系。
-
基隆安樂高中學生戴成有（後排右）罹患乾眼症，透過努力學習，成績大幅進步。（記者林欣漢攝）
-
鄭婕羚（中）從安樂高中國中部直升，一直維持第一名的成績，這次學測得到67級分。（記者林欣漢攝）
-
基隆二信高中今年總級分達62級分以上有36人，打破歷史記錄，其中，70級分以上有4人。（記者林欣漢攝）
-
今年學測基隆沒有學生滿級分，共有5名學生拿到70級分以上，其中有4人就讀二信高中，且都是國中部直升。（記者林欣漢攝）
-
基隆高中林承漢國中英文不好，高中3年發憤苦讀，也努力參加英文比賽增進信心與膽量。（記者林欣漢攝）
-
基隆高中黃耕偉選擇就近入學，15分鐘到校，省下寶貴時間。（記者林欣漢攝）
-
國立基隆高中最高分71級分黃耕偉（左）、第二高分67級分林承漢（右）剛好都是從明德國中射擊班畢業的同學，兩人同窗6年，相互學習砥礪，互補對方的不足之處。（記者林欣漢攝）
-
國立基隆女中最高分是69級分的李伯錦，她上課認真聽課，回家溫習，從不熬夜念書。（記者林欣漢攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 「百萬小學堂」小西瓜學測74級分 想當中醫師
- 汪笨湖病逝 昨上午拔管自主呼吸1天 如迴光返照
- 網友公認！ 台灣人難接受的日本料理是...
- 「排毒飲食法」瘦身效果沒很好！營養師提出原因要你別亂減肥！
- H5N6高病原性 南市衛局：人感染死亡率達70％
- 身家20億港星驚傳退化嚴重 下樓需靠輪椅代步
- 放學時還熱情道別 嘉義高中生昨晚上吊
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Culture association approves Tsai, Chen membership
- 帶賞櫻團有多血汗？ 領隊妻再爆工作辛酸
- 中職》第8局海灌7分 中信逆轉勝桃猿
- 肇禍遊覽車主 傳是蝶戀花負責人之父周比蒼
- 2017日內瓦錶展專輯10：陀飛輪競技5
- 日戰機緊急升空破千次 逾7成針對中國
- 台股回檔 台銀：多頭格局未變 將伺機加碼
- 視同駐外使館？楊甦棣：美將派陸戰隊駐守AIT
- 友力通聯曝光！指肇事車為蝶戀花旅行社所有
- 華裔省長尋求連任 雅加達選舉將有第2輪
- 六家國小繪本創作 變身鄉土教材
- 平溪櫻花初綻 玫瑰、鳳仙花爭妍
- 240萬毒品當抵押品 警不排除販毒
- 金正男死後 韓媒：金正恩公開露臉、但神色凝重
- 高凌風愛女穿旗袍露性感 寶弟驚喊認不出「兇兇肥婆」
- 席琳娜熱吻威肯開遊艇趴 小賈單身狗哭嚎
- 愛上無嘴貓廁所 幼兒揪噓噓樂
- 農會選舉抓賄 王坤盛樂當義工
- 透視裝主播秘嫁富商 開放三人行
- 民眾直擊土開公司遭砸 員工要求刪照嗆：你混哪的
- 老屋立面整理 鎖定新化、善化、麻豆
- 苑裡娃娃車翻車 4人輕傷
- 傷心嫁衣！放不下家家 媽媽過世前親手縫製
- 〈農民控訴〉要投票了 通知單還沒收到
- 少數反對聲音被放大？ 綠委：18％等6年歸零太慢
- 劉喬安出庭哽咽認偽證罪 「小孩是我的一切」
- 國際樂團教打鼓 特教生舞力全開
- 賞櫻團33死 北市勞動局：司機是蝶戀花員工
- 報到當悍將 羅力開幕戰不二人選
- 京東方OLED面板 蘋果評估採用
- 八德、中壢3路段 將率先完工
- 孤兒比同性戀更該被幫助？炎亞綸開釋了
- 強投曬小孩 就要你融化
- 南韓練習生高空險墜樓 鏟肉追子瑜
- 敖犬砲前東家「不誠實」 網劇點閱破億甩陰霾
- 國道遊覽車翻覆案 葉宜津：司機工時制度應審慎檢討
- 汪笨湖基督教儀式入殮 十字架入棺永生陪伴
- 抗旱第二步 高雄催生臨海再生水廠
標題：乾眼症苦讀 學測成績大躍進
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email