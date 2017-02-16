西半部空品不佳！ 15縣市測站達「警戒橘」

下班下課注意！西半部空品不佳，明天仍將持續。（擷取自環保署空氣品質監測網）

2017-02-16 19:11

〔記者楊綿傑／台北報導〕西部地區今天整天限於空氣品質不佳的狀況，空氣品質指標（AQI）一片橘橘紅紅，目前仍有多達15縣市有測站達到「警戒橘」，提醒正要下班下課的民眾注意。

根據環保署空氣品質監測網資料顯示，目前呈現「警戒橘」等級的地區包括新北市、台北市、桃園市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣及金門縣等，指標污染物均為細懸浮微粒（PM2.5），敏感族群、老人及孩童均不可輕忽。

至於明天的空品狀況，環保署的預報資料指出，西半部及金門、馬祖等地區，仍受到風向轉變導致風速微弱影響，污染物不易擴散，北部及中部地區AQI可能達到「警戒橘」，雲嘉南局部區域及高屏地區更達「不良紅」等級，環保署提醒民眾留意健康維護。