到「這個」年紀開始一吃就胖！專家：維持身材一週重訓至少...

2017-02-16 18:39

〔iStyle頻道／綜合報導〕是否常聽身邊年紀比你大的姊姊們感嘆以前動一下就能輕鬆瘦下2、3公斤，現在就算規律運動卻稍微大吃就變胖？最常聽到的說法為「25歲」是降低代謝的一大關卡，真的是這樣嗎？根據「Popsugar」報導，美國波士頓昆西學院運動生理學家Wayne Westcott表示，正確來說， 25歲是代謝巔峰，30歲後每10年就會下降8％，而肥胖高峰期就是從此時開始。

不只新陳代謝降低，Wayne Westcott表示，燃脂力強的肌肉每年也會以約1%的速度逐漸流失，雙管齊下，變胖當然顯而易見，不過，雖然新陳代謝隨著年齡降低是不可避免的生理現象，但是可以藉由運動練出更多肌肉燃燒脂肪，這也是最快、最健康的瘦身方法。

多大的運動強度才能維持身材？曾有研究顯示，每週重訓兩次，一次持續25分鐘就能維持良好的新陳代謝，Wayne Westcott針對年齡介於21歲至80歲，1600人進一步調查發現，每週重訓兩次不只新陳代謝能維持，肌肉還能增加1.5公斤，身體還能年輕6歲，所以不想變胖的人，還是在30歲以前愛上運動吧！