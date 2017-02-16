| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
C-Bike租賃站3站遭破壞 警方逮獲通緝犯 疑似食物中毒 三峽兵工廠營區24人送醫
 首頁 > 生活

到「這個」年紀開始一吃就胖！專家：維持身材一週重訓至少...

2017-02-16  18:39

〔iStyle頻道／綜合報導〕是否常聽身邊年紀比你大的姊姊們感嘆以前動一下就能輕鬆瘦下2、3公斤，現在就算規律運動卻稍微大吃就變胖？最常聽到的說法為「25歲」是降低代謝的一大關卡，真的是這樣嗎？根據「Popsugar」報導，美國波士頓昆西學院運動生理學家Wayne Westcott表示，正確來說， 25歲是代謝巔峰，30歲後每10年就會下降8％，而肥胖高峰期就是從此時開始。

不只新陳代謝降低，Wayne Westcott表示，燃脂力強的肌肉每年也會以約1%的速度逐漸流失，雙管齊下，變胖當然顯而易見，不過，雖然新陳代謝隨著年齡降低是不可避免的生理現象，但是可以藉由運動練出更多肌肉燃燒脂肪，這也是最快、最健康的瘦身方法。

多大的運動強度才能維持身材？曾有研究顯示，每週重訓兩次，一次持續25分鐘就能維持良好的新陳代謝，Wayne Westcott針對年齡介於21歲至80歲，1600人進一步調查發現，每週重訓兩次不只新陳代謝能維持，肌肉還能增加1.5公斤，身體還能年輕6歲，所以不想變胖的人，還是在30歲以前愛上運動吧！

廣告
  • 到底比以前努力運動還是會胖的年齡關卡究竟是幾歲？就讓生理學家為你解惑吧！（擷取自actressclara instagram）

    到底比以前努力運動還是會胖的年齡關卡究竟是幾歲？就讓生理學家為你解惑吧！（擷取自actressclara instagram）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 健康醫療 年紀 重訓
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：到「這個」年紀開始一吃就胖！專家：維持身材一週重訓至少...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.