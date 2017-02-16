彈洗國定級古蹟 漆彈玩家：以為僅是坍塌城牆
2017-02-16 20:04
漆彈玩家彈洗國定古蹟，圖為整裝畫面。（記者洪臣宏翻攝）
〔記者洪臣宏／高雄報導〕高市崇實新村國定古蹟鳳山縣舊城遭「彈洗」，左營分局追查原來是漆彈玩家把古蹟當成生存遊戲戰場，號召的唐男懊惱地向警方表示，以為該處是軍方廢棄碉堡及城牆，對破壞古蹟行為感到抱歉。
啟文派出所員警14日下午3時巡經鳳山縣舊城，發現文化資產保存委員會數名委員正在勘查，經詢問得知古蹟遭人射擊漆彈有毀損之虞。警方查出48歲唐男及50歲李男涉案，將2人約談到案。
唐男應訊時表示，他是透過溯溪團體通訊群組討論11日元宵節共同出遊，約定於當天上午9時至舊城進行漆彈射擊遊戲，共有8輛自小客車及1輛機車參與，約有20人出遊，參加漆彈射擊約10餘人。
為何會把古蹟當戰場？唐男說，以為該處為軍方廢棄碉堡及城牆，地點又空曠，才相中此處體驗生存遊戲的刺激感，不知道鳳山縣舊城是國定古蹟，誤以為僅是坍塌的城牆。唐男從未打過漆彈，因而找來熟識的李男參與，由李男商借漆彈槍及漆彈。
唐、李對於在舊城牆玩漆彈的荒謬行為表達歉意，警方訊後依違反文化資產保存法及社會秩序維護法處置，並將通知其餘涉案人到案。警方指出，依照文化資產保存法第103條規定，毀損古蹟可處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科50萬元以上、2千萬元以下罰金。
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