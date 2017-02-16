歧視激發鬥志 原民生想當獸醫和警官

2017-02-16 19:24

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「你係番仔」激勵了國立中興高中布農族學生史瑋馨、旭光高中賽德克族學生林永昌，學測各考出52和55級分，而媽媽是菲律賓籍的陳百翰則考出53級分，林永昌希望成為該校首位考上警大的原住民，而史瑋馨則希望唸獸醫系，將來回山上當獸醫。

國立中興高中的史瑋馨是布農族人，小學因媽媽代課關係，讓她國小跟著媽媽，一年在平地學校，一年在山上學校，中低年級時，會有平地學校的同學罵她「番仔」，她若生氣，同學就說「要出草哦？」，但是歧視沒有讓他自卑，反而激勵她向上。

她說，為了讓同學看得起，自己很認真唸書，國小、國中成績都不錯，此次學測考了52級分，原住民身份及加分後，應有機會申請到獸醫系。

旭光高中的林永昌是賽德克族原住民，個性樂觀，即使別人對他原住民身份特別注意，他也不以為意，上旭光高中後還立志「3年後學校跑馬燈的榮譽榜會有我的名字」，此次學測考出55級分的前標總級分，他除有希望申請政大就讀，也將報考警大，希望能成為旭光高中首位上警大的原住民學生。

國立中興高中此次也有3名新住民之子考出50級分以上的成績，其中媽媽是菲律賓籍的陳百翰，因為膚色黑，曾被老一輩的鄰居指指點點，但他不以為意，此次學測考了53級分，他希望能申請到國立大學的電機或資工系就讀。