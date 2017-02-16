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客家天穿日製粄食 新住民：落葉歸根

多位新住民體驗客家習俗，在大竹簍裡搓製五色粄，紀念女媧補天解救蒼生的傳說。（記者張安蕎攝）

2017-02-16  19:56

〔記者張安蕎／新北報導〕今天是客家天穿日，新北市府在三峽客家文化園區舉辦慶祝活動，市長朱立倫到場主持活動，致詞時以客家話多次強調「我最重視客家文化！」並與近百名幼兒園學童一起高舉客家藍染娃娃，共慶天穿日。

客家人感念女媧煉石補天，每逢農曆正月二十日「天穿日」會放下工作，用粄食祭祀女神，園區內今天有約20位新住民、外國學生到場體驗客家習俗，在大竹簍裡搓製5色粄，紀念女媧補天解救蒼生的傳說。

以茶、紅麴、薑黃等天然食材入料製作的五色粄，象徵女媧補天的五色石，也分別代表樸實、硬頸、勤儉等客家精神。

印尼華僑陳宏妹笑說，她的雙親都是廣東客家人，從小在印尼生活時，每到天穿日全家都會自製麻糬，並講述女媧補天的故事，長大移民台灣後，少有機會接觸客家文化，此次是相隔20年再度重溫天穿日的習俗，喝著客家擂茶及製作五色粄，感覺像落葉歸根。

另外，藝術家特別針對天穿日典故設計多幅3D畫作，畫風壯麗精緻，將在園區展至2月底止。

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  • 朱立倫與近百名幼兒園學童一起高舉客家藍染娃娃，共慶天穿日。（記者張安蕎攝）

    朱立倫與近百名幼兒園學童一起高舉客家藍染娃娃，共慶天穿日。（記者張安蕎攝）

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