新埔花燈踩街秀「卡關」惹民怨 參賽隊伍落跑

今年新埔的迎天穿花燈踩街在鎮公所前設了觀禮台，各踩街隊伍經過要限時演出，演出後又要跟縣長邱鏡淳（中）、議長張鎮榮（前右3）等大合照，拖長整個活動時間而引爆埋怨。（資料照，記者黃美珠攝）

2017-02-16 20:36

［記者黃美珠／新埔報導］上週六落幕的「2017新埔花燈慶元宵暨迎天穿～鬥燈藝術踩街嘉年華」引「爆」民怨！

地方鄉親埋怨踩街的設計多了鎮公所前的觀禮台演出導致「卡關」，60多隊的踩街隊伍為了爭取評比成績，限時演出後再輪流跟縣長邱鏡淳等合照，很多人在攝氏10幾度低溫中站了好幾小時才能通關，有人「凍抹條」一過關，就落跑，根本不踩回田新藝文廣場跟大家來個happy ending。

縣府文化局長蔡榮光說，確實這次因為公所前的觀禮演出設計讓整個踩街隊伍拉長。他們事後做了檢討，明年會改回原來的踩街方式，或從新埔「街頭」、「街尾」兵分2路朝向廣和宮所在的中間路段「進攻」再轉回到田新外環道旁的藝文廣場做最後的大表演，以為時2個半小時的概念進行踩街。

勞動黨新埔鎮代陳新源抨擊，11日晚上的新埔移動花燈踩街迎天穿活動形式設計不當，除了路線兵分2路進行踩街分散了人潮，使得整體感覺不如往年熱鬧。

在新埔鎮公所和田新藝文廣場都設置觀禮台，因為各隊踩街有競賽，所以通過公所前觀禮台時，各隊必須以3分鐘時間停留表演一較高下，表演完還要跟縣長邱鏡淳、議長張鎮榮等來賓合影，造成後面的隊伍定點塞車。

陳新源說，60多個表演團體就這樣走走、停停，當天不僅風強、寒冷，氣溫只有攝氏10幾度。參與演出的隊伍從當天下午4點就出門到場準備活動，一直忙到當天深夜10點左右，使得有些明顯自知自家花燈不可能奪名的社區，或是因不耐久候而負氣團體，最後乾脆在通過公所觀禮台後就直接解散、回家，根本沒有踩街回到藝文廣場重新集結，成為今年活動最大的遺憾。

此外陳新源也認為，「會移動的大型花燈」固然是新埔人的驕傲，但是手做的小提燈也不能忽略。

近年的主角都放在大型、移動花燈上，越來越明顯忽略手提小花燈的創作，這直接影響到新埔花燈的傳承，也讓今年的踩街燈秀明顯遜色不少。

蔡榮光對此也認同，表示明年會加強這方面的傳承，請專業的燈師進入社區或國中小指導，讓新埔手做創意花燈可以更璀璨。