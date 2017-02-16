健康醫療》警察忙辦案夜3餐不正常 大腸瘜肉病變大腸癌

2017-02-16 19:06

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一名46歲警察忙於辦案，熬夜工作、三餐不定時，看到許多同事做大腸鏡檢查長瘜肉，剛好公務員有健康補助也順便檢查，發現大腸竟有許多大大小小的瘜肉，病變機率高，手術切除瘜肉和20公分大腸，確診罹患大腸癌。

澄清醫院平等院區肝膽腸胃科醫師黃一修說，這名警察患者工作壓力大、三餐也很不正常，也無不適症狀，看到很多同事長瘜肉，聽聞大腸瘜肉有癌變風險，才來做無痛大腸鏡檢查，結果結腸多處長了大、小顆瘜肉，最大的也有2公分大。

而且利用內視鏡光譜檢查發現病變機率高，病理切片時出血量不少，高度懷疑病變，進一步以腹腔鏡手術切除瘜肉和部分結腸，化驗切片確診為大腸原位癌，這名警察嚇到，覺得自己年輕且無家族史，也沒有異狀，竟然會罹癌。

黃一修指出，大腸癌出現症狀包括血便、排便習慣改變或是體重減輕、貧血時，幾乎是第2期以後，患者提早檢出是原位癌，術後不需放化療，但要定期追蹤，這名警察術後3天回去工作，他說工作換不了，但一定會戒菸酒，盡量飲食正常和試著去運抒壓。

另一名年輕粉領族發現近一週解便有血絲及黏液，非常擔心罹患大腸癌，就醫做大腸鏡檢查，發現靠近直腸處有一顆0.6公分的瘜肉，經內視鏡切除和切片檢查為「幼年型瘜肉」常見於小孩直腸中，其他年齡層及其他部位的大腸也可能出現，不過癌變機率小，黃一修也提醒，身體有異狀，不要自己嚇自己，盡速就醫才是上策。

大腸有大瘜肉大約過幾年就會惡化到大腸癌，零期可治癒，黃一修提醒，大腸瘜肉無症狀，現在大腸癌年輕化，建議高風險族群包括有家族史、愛吃刺激性食物、或壓力者，可提早至40歲做大腸癌篩檢。