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白肉雞安啦！ 炸雞、鹽酥雞安心吃 不缺貨

2017-02-16  18:56

〔記者楊雅民／台北報導〕禽流感疫情延燒，農委會宣布全國家禽，包含鵝、鴨和雞禁宰禁運7天，白肉雞大廠大成和卜蜂表示，該公司所供應的白肉雞皆是室內飼養、直接送到屠宰場屠宰，並未受到禁宰禁運影響，西式速食店的炸雞和鹽酥雞都可以安心吃，不會缺貨。

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  • 大成和卜蜂表示，白肉雞皆是室內飼養、直接送到屠宰場屠宰，並未受到禁宰禁運影響，西式速食店的炸雞和鹽酥雞都可以安心吃，不會缺貨。（資料照，記者楊雅民攝）

    大成和卜蜂表示，白肉雞皆是室內飼養、直接送到屠宰場屠宰，並未受到禁宰禁運影響，西式速食店的炸雞和鹽酥雞都可以安心吃，不會缺貨。（資料照，記者楊雅民攝）

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相關關鍵字： 禁宰令 禁宰活禽政策 禽流感 農委會
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