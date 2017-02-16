白肉雞安啦！ 炸雞、鹽酥雞安心吃 不缺貨

2017-02-16 18:56

〔記者楊雅民／台北報導〕禽流感疫情延燒，農委會宣布全國家禽，包含鵝、鴨和雞禁宰禁運7天，白肉雞大廠大成和卜蜂表示，該公司所供應的白肉雞皆是室內飼養、直接送到屠宰場屠宰，並未受到禁宰禁運影響，西式速食店的炸雞和鹽酥雞都可以安心吃，不會缺貨。