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學測成績公佈 私校祭出高額入學獎學金搶人

2017-02-16  18:35

〔記者陳建志／台中報導〕大學學測成績單今天寄發，私立亞洲大學為搶優秀新生，再度祭出高額入學獎學金，只要大學學測拿到75級分或大學指考前3％，就可拿到最高達480萬元的獎學金，另外從60級分到74級分，也可拿到4萬到100萬元不等的獎學金，校方強調每年都有超過百位同學拿到獎學金，絕對「看得到，領得到！」

學測成績單今天寄發，繁星計畫暨個人申請接著報名，私立亞洲大學今年再度祭出高額獎學金搶學生，亞大副校長兼教務長陳大正表示，只要學測拿到75級分或者大學指考前3％，以亞大當第一志願，4年最高可領360萬獎學金，若繼續就讀海外雙聯碩、博士，則可再領120萬元，共可領到高達480萬元的獎學金。

陳大正指出，4年來已有2位同學符合領取360萬獎學金標準，其中1位已經畢業，另1位則尚在就讀創意設計學院3年級，另外有3位領取160萬獎學金，領5萬到120萬獎學金的同學，每年也都超過百位。

陳大正並說，為了讓優秀學生到校就讀後仍能維持好表現，學校除了開設由校長親自擔任導師的「創意領導學程」，每學期也進行成績考核，領取360萬獎學金的同學，要求每學期需維持在全班前3名才能續領，其他金額的獎學金也有不同考核標準，希望每位同學畢業時仍然有傑出的成績和表現。

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  • 大學學測今天寄發成績單，私立亞洲大學祭出最高達480萬的獎學金搶優秀學生。（記者陳建志攝）

    大學學測今天寄發成績單，私立亞洲大學祭出最高達480萬的獎學金搶優秀學生。（記者陳建志攝）

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相關關鍵字： 入學獎學金 大學學測 學測 學測成績 獎學金
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