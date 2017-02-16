全國客家日 屏縣竹田鄉邀民「遊藝天穿」
2017-02-16 19:48
〔記者邱芷柔／屏東報導〕每年農曆正月20日是全國客家日「天穿日」，今年屏東縣政府與竹田鄉公所合作，以「遊藝天穿 共享客家」為主題，將全國客家日與世界母語日結合，帶動縣內多元族群對台灣母語的認識與重視，活動將在2月19日竹田驛園登場。
竹田鄉公所指出，鄉內在地企業的員工來自各族群，平時忙於工作，讓彼此間成為最熟系的陌生人，今年「全國客家日」要提升為「全體國人的客家日」，特別鼓勵縣內企業、機關團體推動內部客家日及台灣母語日，讓員工從認識到認同客家及其他族群語言、文化，讓族群零界線。
今天記者會上，竹田頓物劇團也特別呈現多族群文化在屏東生長的短劇，並由縣長潘孟安、竹田鄉長傅民雄、在地企業如記食品經理陳永錚、唯隆企業董事長詹益忠等人代表共同簽署推動內部客家日及台灣母語日。
竹田鄉公所指出，「遊藝天穿 共享客家」活動將於2月19日在竹田驛園登場，當天除了有踩街遊行，還有多元族群歌舞表演，並有客家文化體驗及風物的創意市集，歡迎大家走訪，一起體驗在地風土民情與地方產業。
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