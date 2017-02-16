被批像靈堂...傳藝中心繳費亭封木板 遭諷像「封棺」

繳費亭已用木板封起來，遊客諷刺像封棺。（記者江志雄翻攝）

2017-02-16 18:21

［記者江志雄／宜蘭報導］國立傳統藝術中心停車繳費亭，被網友嘲諷像靈堂，業者後來貼上紅色花紙仍遭訕笑，其中一座現已用木板封住，遊客笑稱有點像「封棺」；全聯善美的文化藝術基金會說，將施工改裝，請大家拭目以待。

傳藝中心由全聯善美的文化藝術基金會經營管理，園區停車場一併委外，幾天前網友上網PO照，指停車繳費亭藍色色調，周邊懸掛白燈籠，若再配上北管音樂，還蠻特別的，鄉民留言，「怎麼看起來像靈堂」，引起熱議。

繳費亭先被貼上紅色花紙，希望增添喜氣，網友仍不買帳，業者直接用木板封起來；全聯善美的文化藝術基金會說，這座繳費亭暫停使用，近日內施工。