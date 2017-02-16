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世界搏茶會 入場不收費、參加展演收200元

2017-02-16  18:26

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣府將舉辦「2017世界搏茶會」，因傳出要收門票引起爭議，嘉義縣文化觀光局今天確定方案，確定入場參觀不收費，其中有兩個主題館每天各有一場展演活動，參加者收取200元費用，其餘時間不收費。

嘉義縣府去年首度舉辦世界搏茶會，受到不少好評，縣府決定今年3月18日到27日於蒜頭糖廠再次舉辦；縣議員詹琬蓁在縣議會臨時會批評，今年活動預算動用第二預備金，達1千萬元，但傳出活動要收費，若遊客因此減少，降低效益，並不合理。

嘉義縣文化觀光局表示，經討論後擬定方案，活動六大主題館都免費參觀，其中嘉義特色創作館等兩座主題館，每天有固定時段進行收費表演，有茶藝表演，搭配音樂、舞蹈，並有品茗、茶食等活動；他強調，每場200元收費物超所值，並限定參加人數為50人，維持活動品質。

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  • 嘉義縣府去年舉辦的世界搏茶會，頗受好評。（資料照，記者林宜樟攝）

    嘉義縣府去年舉辦的世界搏茶會，頗受好評。（資料照，記者林宜樟攝）

  • 嘉義縣議員詹琬蓁（右）質詢世界搏茶會收費機制。（記者林宜樟翻攝）

    嘉義縣議員詹琬蓁（右）質詢世界搏茶會收費機制。（記者林宜樟翻攝）

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