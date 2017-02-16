旅行社運輸業專案勞檢 初步鎖定百家業者
〔記者吳柏緯／台北報導〕蝶戀花的一日賞櫻團遊覽車在國道翻車，造成33死，司機生前的勞動條件引起社會關注。勞動部今天會同交通部展開2個月的全國性交通運輸業、旅行社專案勞檢，將從觀光局提供105年評鑑為丙等與丁等、過去曾有違規紀錄的約100家業者中抽檢，將依違規情況裁罰，最重可以撤銷營業執照。
勞動部次長郭國文說明，這次的專案勞檢將從交通部觀光局、公路總局提供的約100多家業者中，隨機篩檢稽查對象。公路總局局長陳彥伯說明，這100多家的業者，包含去年度評鑑丙等業者51家、丁等21家；觀光局長周永暉表示，觀光局提供的名單則以舉辦一日遊、拉車距離長、與行車路線為易肇事路段的業者為主。
今天下午稽查小組兵分二路前往位在內湖的明揚通運與中山區的巨恆旅行社，要求出示勞工的名冊、出勤紀錄與投保資料，對於通運公司則要求提供租車契約、行車紀錄卡的資料。
為期兩個月的稽查，各部會將依其職責分工檢查。郭國文指出，勞動部的重點鎖定在員工的工時，勞保及勞退提撥及勞工健檢、職安過勞預防措施等；交通部則根據汽車運輸業管理規則中規定，檢查遊覽車業者司機每日駕駛是否超時、休息時間狀況、派車單等；對於旅行社業者，則檢查是否與旅客簽書面旅遊契約、遊覽車的租車契約、旅客投保等狀況。
如果經稽查發現有違法的情況，將由各主管機關依權責裁罰並限期改善外，若是連續違反，將依相關法令加重處分，並於3個月內針對違反規定的公司實施複查。周永暉表示，針對屢犯、不改進與情節重大的業者，觀光局除了罰鍰外，最重可以勒令停業甚至撤照。
針對駕駛的勞動規範，日前出現勞動部與交通部不同調的情形，外界擔心未來稽查會出現標準不一的情形。勞動部職安署長劉傳名表示，交通部的汽車運輸業管理規則規定每日駕車時間不得超過10小時，而勞基法的規定則是包含事前的車輛維護、任務中的待命時間與事後的清潔等都屬於工時，且1天不得超過12小時。對於駕駛員是雙重保障，因此沒有牴觸的情形。
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