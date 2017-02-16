| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

基隆學測最高分郭育銘 考前總被同學當香爐過運

2017-02-16  18:01

〔記者林欣漢／基隆報導〕大學學測成績今天公布，基隆市最高分是私立二信高中郭育銘73級分，他在班上是「學霸」，同學在應試前，會先拿筆在他頭上繞幾圈「過爐」，為考運加持，成績都考得比預期好。

郭育銘同學連振原等人說，郭育銘成績好，他們考試前都會開玩笑地拿筆在他頭上比劃，像過爐祈福求考運，即使是學測考試當天也不例外，有助增加信心，考試結果比預期得好，郭育銘也沒有脾氣，大方讓同學「作法」分享智慧。

郭育銘當年原可就讀建中，選擇在地就學，他說，上課專心聽講、勤做筆記才會吸收，晚自習結束回家就睡覺，從沒熬夜也不補習，這次因作文影響國文13級分，沒有滿級分，坦言有點小失望，會繼續力拚第一志願台大電機。

廣告
  • 郭育銘在班上是「學霸」，同學在應試前，會先拿筆在他頭上繞幾圈「過爐」，為考運加持。（記者林欣漢攝）

    郭育銘在班上是「學霸」，同學在應試前，會先拿筆在他頭上繞幾圈「過爐」，為考運加持。（記者林欣漢攝）

  • 基隆二信高中郭育銘（右二）拿到73級分，是基隆學測最高分。（記者林欣漢攝）

    基隆二信高中郭育銘（右二）拿到73級分，是基隆學測最高分。（記者林欣漢攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：基隆學測最高分郭育銘 考前總被同學當香爐過運


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.