基隆學測最高分郭育銘 考前總被同學當香爐過運

2017-02-16 18:01

〔記者林欣漢／基隆報導〕大學學測成績今天公布，基隆市最高分是私立二信高中郭育銘73級分，他在班上是「學霸」，同學在應試前，會先拿筆在他頭上繞幾圈「過爐」，為考運加持，成績都考得比預期好。

郭育銘同學連振原等人說，郭育銘成績好，他們考試前都會開玩笑地拿筆在他頭上比劃，像過爐祈福求考運，即使是學測考試當天也不例外，有助增加信心，考試結果比預期得好，郭育銘也沒有脾氣，大方讓同學「作法」分享智慧。

郭育銘當年原可就讀建中，選擇在地就學，他說，上課專心聽講、勤做筆記才會吸收，晚自習結束回家就睡覺，從沒熬夜也不補習，這次因作文影響國文13級分，沒有滿級分，坦言有點小失望，會繼續力拚第一志願台大電機。