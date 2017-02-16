初次約會最忌諱...「女生一直問、男生AA制」

2017-02-16 19:28

〔即時新聞／綜合報導〕西洋情人節剛結束，路上不少情侶羨煞單身狗，白色情人節又即將到來，讓專家告訴你約會技巧吧！

根據香港《蘋果》報導，專業配對網站esync顧問鄭詠媛表示，女生初次見面最忌諱的就是不斷說不斷問，男生並不喜歡女生不斷說自己的事、問對方住哪、年薪多少，或者不經意地看對方穿哪牌的西裝、戴什麼手錶，因此不建議女生初次約會這麼做。

至於男生約會時，應避免眼神游移，此外還有一大禁忌就是從口中說出「AA制」，鄭詠媛指出，女生不見得要對方請客，但開口說出來很容易影響女生對男方的第一印象。最好避免的方法就是，結帳前先將自己那份的錢拿出來，女生就會明白你的意思。但如果想和對方有多一次約會，不如今次大方點請客，並叫對方不用客氣，下一餐再由對方請，還可以爭取下一次約會的機會。