初次約會最忌諱...「女生一直問、男生AA制」
2017-02-16 19:28
〔即時新聞／綜合報導〕西洋情人節剛結束，路上不少情侶羨煞單身狗，白色情人節又即將到來，讓專家告訴你約會技巧吧！
根據香港《蘋果》報導，專業配對網站esync顧問鄭詠媛表示，女生初次見面最忌諱的就是不斷說不斷問，男生並不喜歡女生不斷說自己的事、問對方住哪、年薪多少，或者不經意地看對方穿哪牌的西裝、戴什麼手錶，因此不建議女生初次約會這麼做。
至於男生約會時，應避免眼神游移，此外還有一大禁忌就是從口中說出「AA制」，鄭詠媛指出，女生不見得要對方請客，但開口說出來很容易影響女生對男方的第一印象。最好避免的方法就是，結帳前先將自己那份的錢拿出來，女生就會明白你的意思。但如果想和對方有多一次約會，不如今次大方點請客，並叫對方不用客氣，下一餐再由對方請，還可以爭取下一次約會的機會。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 「百萬小學堂」小西瓜學測74級分 想當中醫師
- 汪笨湖病逝 昨上午拔管自主呼吸1天 如迴光返照
- 駁二好漢玩字 新舊世代尬造字
- 學測成績公布 新住民學生想當資訊人
- 學測大黑馬！校排倒數籃球校隊員 考出72級分
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 身家20億港星驚傳退化嚴重 下樓需靠輪椅代步
- 放學時還熱情道別 嘉義高中生昨晚上吊
- 22歲女星不堪壓榨宣布出家 公司反控幫付除毛費
- 「大溪─永寧捷運站」快捷公車 24日上路
- 農會選舉抓賄 王坤盛樂當義工
- 雅加達首長選舉無人過半 4月再戰
- 律師男星把妹出糗 嫩妹當眾怒摑：有錢了不起呀！
- NBA》紐奧良遭龍捲風襲擊 戴維斯明星周幫重建
- 紐約地途》老屁股的六首紐約之歌
- 視同駐外使館？楊甦棣：美將派陸戰隊駐守AIT
- 友力通聯曝光！指肇事車為蝶戀花旅行社所有
- 社論》「俗又大碗」討不到真便宜
- 較疏遠二女兒？汪峰：要讓她知道有爸爸
- 同性婚姻立場 藍委：堅決反對修民法
- 通霄特產沒種子 彩虹玉米斷貨
- MLB》馬林魚「剃鬍令」解禁 殷仔可以蓄鬍了
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Foundation announces Olympic flag design winner
- 呂麗君分手沒閒著 合作好萊塢大咖推環保
- 議長賄選案明宣判 李全教：政治黑手該放手了！
- 鄒族戰祭登場 長老憂傳承
- 朴槿惠彈劾案 憲法法院3月初可望宣判
- 崁頂又見水費暴增 空屋也難倖免
- 台股開盤上漲36.05點 報9835.81點
- （影音）小嫻沒子宮頻被問 婆婆：我好心疼
- 疑似食物中毒 三峽兵工廠營區24人送醫
- 屏東縣3農會選情緊繃 竹田傳1票3000元
- 每晚睡前打荷爾蒙 70歲豔星伴女血拚顏值如姊妹
- 硬闖路檢點差點撞到員警 口罩婦為那樁﹖
- 哈林老婆養胎 無預警暫別主播台
- 小英訝異同性婚衝太快？總統府澄清
- NBA》騎士奪冠虧損12億 詹皇仍頻要求補強
- 2017台灣精品獎 25廠商30件產品獲獎
- 女星後台眉角多 藍心湄罵于美人「白目」
- 「牛尿」診所大排長龍 印度成立機構研究療效
- Loewe春夏 輕鬆舒適
- 農會選舉19日投票 林全指示：防金錢暴力介入
- 汪笨湖病危仍心繫蔡政府 「恨不能插翅飛台北」
- NBA》市值前三高球隊 林書豪皆待過
- 車志立翹蓮花指 拖歌神下水
- 當著洪秀柱面開炮 藍委：這樣選舉國民黨永遠沒救！
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：初次約會最忌諱...「女生一直問、男生AA制」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分