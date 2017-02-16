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奧運會旗原本較好看？ 獲獎作品網友評價兩極

2017-02-16  19:10

〔即時新聞／綜合報導〕民報藝術文化基金會主辦的「台灣奧運會旗・我來設計」徵選活動，15日公佈最終得獎作品，盼能以第一名旗幟爭取進入世大運、東京奧運，並推動其成為正式會旗；對於獲獎的前3名，網友卻看法兩極，甚至還有人認為「原本的比較好看」。

該比賽第一名得獎作品為「實質存在・世界共融」、第二名為「奧運台灣隊」、第三名為「台灣之光‧世界之最」；時代力量立委林昶佐也於昨日活動記者會上表示，希望奧運會旗將不再用不三不四、黨國不分的產物，主辦單位則盼能以新旗幟爭取進入世大運、東京奧運。

網友對此評價兩極，第1至第3名的旗幟皆有其支持者，不過也有部分網友不買單，認為前三名的設計構圖都太過複雜，表示：「看不出第一名與世界共融」、「只是將國民黨黨徽改掉」、「不是放個台灣地圖就是表現台灣意象」、「撇開意思型態，現任奧旗屌大這前三名設計」、「平心而言，臺灣除了島嶼形狀，沒有一個能代表的精神圖騰」、「把自己國家形狀放旗子，台灣算不算首創？」

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  • 民報藝術文化基金會主辦的「台灣奧運會旗・我來設計」徵選活動，15日公佈最終得獎作品。（記者鄭鴻達攝）

    民報藝術文化基金會主辦的「台灣奧運會旗・我來設計」徵選活動，15日公佈最終得獎作品。（記者鄭鴻達攝）

  • 該比賽第一名得獎作品為「實質存在・世界共融」。（記者鄭鴻達攝）

    該比賽第一名得獎作品為「實質存在・世界共融」。（記者鄭鴻達攝）

  • 網友對於獲獎作品評價兩極。（圖擷取自批踢踢）

    網友對於獲獎作品評價兩極。（圖擷取自批踢踢）

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