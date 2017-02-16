健康醫療》5旬主婦逛街喘不停 竟是罹患「狠過癌症」的病

2017-02-16 18:33

〔記者林惠琴／台北報導〕58歲家庭主婦張媽媽過去最愛逛賣場，但這兩年只要走一下就氣喘吁吁，連平日飯後洗刷鍋具，做個5分鐘就得休息一會兒，被老公嘲笑是上了年紀的「貴婦病」，但某日做家事到一半時，因為劇烈咳嗽與換氣困難倒臥在廚房而被緊急送醫，檢查發現3/4的肺部已纖維化，就跟菜瓜布一樣空洞又沒彈性。

台灣胸腔暨重症加護醫學會特發性肺纖維化治療指引召集人、台大醫院胸腔科主治醫師王鶴健表示，菜瓜布肺是一種漸進性的纖維化間質性肺炎，由於不明原因導致肺泡上皮細胞反覆遭破壞，導致肺部失去彈性，並逐漸喪失功能。

王鶴健指出，雖然肺部纖維化盛行率不高，全台僅千餘位確診患者，但發病後存活率極低，大多數病患最終難逃呼吸衰竭死亡的命運，曾被描述為「狠過癌症」的奪命疾病。

台大醫院新竹分院內科部主任柯政昌表示，肺部纖維化的盛行率約每10萬人有5至7個人，以55歲以上族群為主，尤其男性是女性的1.5倍，雖然成因尚不明，但在國內約一半以上患者有吸菸史，其餘則是可能與職業有關，例如從事農業不慎吸入農藥、金屬工業不慎吸入粉塵，或是養禽、伐木等有較大機會接觸黴菌孢子等工作人員，另估計空氣污染日益嚴重也是罹病的影響因素。

柯政昌指出，肺部纖維化初期症狀不明，可能因為久咳不止或呼吸急促而被診斷為肺阻塞或心臟衰竭等疾病，平均存活期僅約1年以內。

因此，柯政昌提醒，55歲以上的族群，若有乾咳不止、走路易喘等症狀，並且維持2個月以上未改善，最好儘速就醫，但由於約2成肺部纖維化初期患者一般基本檢查可能會顯示正常，必須透過電腦斷層才能發現病灶，因此可與醫師討論是否要進一步做肺部精密檢查。